Бразильский змеиный яд поможет в борьбе с Covid-19

Исследователи из Бразилии обнаружили в змеином яде молекулу, которая способна бороться с коронавирусной инфекцией. Данное открытие может стать первым шагом на пути к созданию первого специфического лекарства от коронавируса.Исследователи из Бразилии установили, что в яде змеи жараракусу содержится молекула, которая на 75% препятствует распространению COVID-19 в клетках обезьян. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Molecules. Ученые из Университета Сан-Пауло полагают, что молекула в яде способна ингибировать или подавлять очень важный белок для вируса.Молекула относятся к категории пептидов или группы аминокислот. Она способна соединяться с ферментом коронавируса под названием PLPro, не нанося особого вреда другим клеткам. PLPro - важнейшая часть процесса размножения вируса. Пептид уже известен ученым своей способностью бороться с бактериями. И вот теперь оказалось, что его можно получать в лабораторных условиях, и отлавливать змей для этого не требуется.Жараракусу - одна из самых крупных бразильских змей, длина которой может достигать 2 м. Она обитает в тропических лесах. Авторы исследования намерены протестировать различные количества молекулы, чтобы узнать, может ли она предотвращать проникновение вируса в клетки. В ближайшем будущем её испытают на человеческих клетках, что приблизит выход нового лекарства в свет.