Отравление грибами: грозные симптомы и первая помощь

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Грибной сезон в самом разгаре, но у радостей «тихой охоты» есть и обратная сторона — отравление, от которого не застрахован даже самый матерый грибник. С помощью врача-токсиколога Алексея Водовозова разбираемся, как оказать первую помощь пострадавшему и почему стоит раз и навсегда отказаться от раствора марганцовки для промывания желудка.Из-за чего может случиться отравление?Ошибка при сборе грибов — это самая распространенная причина. Довольно легко по неопытности спутать ложную лисичку с лисичкой «здорового человека», а сатанинский гриб принять за что-то съедобное. В этом случае вечерний ужин гарантированно обернется отравлением — не смертельным, но очень неприятным.Куда более негативный сценарий ожидает горе-грибника, который по ошибке собрал бледные поганки или спутал галерину окаймленную с опятами. Эти ядовитые грибы содержат аманитины — летальные токсины, которые вызывают отравление с очень опасным течением. По словам врача-токсиколога Алексея Водовозова, поганки содержат два набора токсинов, один из которых быстрого действия и вызывает классические симптомы гастроэнтерита, за которым следует «светлый период», когда человек чувствует себя здоровым. В это время накапливаются эффекты второго типа аманитинов, которые останавливают белковый обмен в клетках, и постепенно начинает отказывать один орган за другим.Именно поэтому во время «тихой охоты» так важно включать внутреннего скептика, считает Алексей Водовозов.«Большинство людей плохо знают грибы, и что еще хуже, пытаются черпать эти знания через приложения на смартфоне. Чтобы знать, чем отличается ложная лисичка от нормальной, нужно как минимум увидеть два этих гриба вместе и рассмотреть отличия. Поэтому если у вас есть хоть малейшие сомнения по поводу съедобности гриба — не берите».Отравление некачественными грибами. В эту ловушку чаще всего попадаются даже опытные грибники, которые потеряли бдительность и не разведали обстановку там, куда они собираются с лукошком. По словам Водовозова, грибница может распространяться на десятки и сотни метров вокруг и она впитывает все, что есть на близлежащей территории. Если грибная делянка находится рядом со свалкой, шоссе или где-то поблизости сливается обработанное топливо, то даже крепкий боровичок может содержать вредные органические соединения и соли тяжелых металлов. Все это может вызвать тяжелое пищевое отравление.Стоит помнить также, что грибы относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому старые и червивые грибы представляют собой благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий.Ботулизм — болезнь любителей консервов. Увы, но баночка консервированных «белых», в том числе от любимой бабушки, может стать причиной тяжелейшего и смертельно опасного отравления. Даже если ножки-шляпки хорошо обработаны, но остались мелкие частицы почвы, в них могут содержаться бактерии Clostridium botulinum, которые в условиях низкого содержания кислорода начинают вырабатывать ботулотоксины — одни из самых опасных веществ смертельного действия.«Ежегодно в России фиксируется до 200 вспышек ботулизма, и чаще всего это происходит ближе к новогодним праздникам, когда люди начинают открывать летние заготовки. Но такое отравление может произойти в любое время года»Наконец, есть просто индивидуальная непереносимость. Бывает, что ели грибы всей компанией, а отравился только один. Некоторым людям вообще противопоказаны грибные блюда, и они могут об этом не знать.Симптомы грибного отравленияПервые признаки обычно появляются через 1,5-2 часа после съеденного грибного блюда, но иногда значительно позже — через 8-22 часа, что может указывать на отравление ядовитыми грибами.К самым распространенным симптомам относятся:тошнота, рвота;диарея;боли в животе;головокружение, головная боль;слабость;сильная жажда;потеря сознания;тошнота, рвота;обильное потоотделение и слюноотделение;тахикардия;снижение артериального давления.Если произошло отравление ядом, поражающим центральную нервную систему, возможны:двоение в глазах и «застывание» мимики, лицо пострадавшего становится похожим на маску — это первые признаки ботулизма;возбуждение, оживление или вялость и заторможенность.Первая помощь — действуем немедленноЕсли появились симптомы отравления грибами, необходимо сразу сделать две вещи — вызвать «скорую» и без промедления начать промывание желудка. Поэтому в идеале чтобы один из помогающих бежал звонить врачам, а второй помогал пострадавшему.Как делать промывание желудка:1. Потребуется большое количество теплой воды, даже из под крана. Ни в коем случае не холодная, поскольку она стимулирует перистальтику, и тогда водяной комок может «уйти» в кишечник.Важно!В советские времена промывание желудка в домашних условиях делали с помощью раствора марганца, и лучше этот опыт не повторять даже в том случае, если у вас дома хранится запас. Это как минимум бесполезно — температура полного растворения марганца составляет 70-75 градусов, то есть потребуется кипяток, который вы не сможете залить пострадавшему. Кроме того, если в растворе останутся мельчайшие кристаллики, при попадании на слизистую они вызывают микроскопические ожоги, что только усугубит состояние человека.2. Отравившийся должен выпить сразу большое количество воды. Объем зависит от возраста и массы тела: ребенку может быть достаточно полутора-двух стаканов, крупному мужчине понадобится до полутора литров. Далее необходимо стимулировать рвоту — прижать два пальца к корню языка.3. Цикл «вода — рвота» необходимо повторять до тех пор, пока промывные воды не станут полностью чистыми.Ic important@2xВажно!Если состояние пострадавшего ухудшается или есть подозрение, что было отравление ядовитыми грибами, лучше собирать промывные воды в таз — это может понадобиться для анализов в больнице.4. В случае потери сознания пострадавшего немедленно прекращаем промывание. Необходимо положить человека в устойчивую безопасную позу — на бок и подогнув ногу, чтобы в случае непроизвольной рвоты он не захлебнулся.5. Промывание прошло успешно и пострадавший почувствовал себя лучше? Теперь нужно принять любой абсорбент, и старый добрый активированный уголь для этого подойдет идеально.6. Обязательно дождитесь медицинской помощи. Очень важно предоставить для экспертизы любые фрагменты съеденных грибов, даже если это просто не вымытая тарелка. Не забываем о промывных водах. Если есть вероятность, что отравление произошло из-за ядовитых грибов, лучше настоять на госпитализации в инфекционный стационар.Как избежать отравления грибами?Если вы с детьми проводите много времени на даче, регулярно осматривайте территорию на предмет ядовитых грибов. Уничтожайте их сами и объясняйте детям, что их нельзя пробовать.Тщательно изучайте территорию, где вы планируете собирать грибы. Это должны быть места, максимально удаленные от проезжей части, сточных вод и промышленных объектов. Помните, что даже собранные на лугу или в поле грибы могут представлять опасность — возможно, где-то поблизости сливаются токсичные отходы. Никогда не собирайте грибы в городских парках.Собирайте только распространенные в вашем регионе и хорошо знакомые грибы — подосиновики, подберезовики, белые и т.п.Если вы плохо разбираетесь в грибах, лучше вообще не ешьте то, что собрали. Просто купите их в магазине, это гарантия безопасности.Не покупайте грибы у бабушек рядом с метро. Совсем не факт, что они разбираются в грибах лучше вас.Для консервации грибов используйте соль, сахар и уксус — это важно для предотвращения ботулизма. Более подробно о технике безопасности при обработке грибов для консервации можно узнать здесь.Можно ли собирать и есть мухоморы?Некоторые виды мухоморов действительно съедобны, безопасны и могут даже использоваться в лечебных целях, правда, преимущественно в альтернативной медицине, потому что доказательств их эффективности до сих пор негусто.Но если вы не специалист-миколог и не разбираетесь в этом, лучше не проводить такие эксперименты, чтобы вам не говорили об этом «народные целители» и советчики из Интернета, предупреждает Алексей Водовозов.«Все эти советы — в чистом виде вредительство, особенно когда предлагают лечить мухоморами рак или псориаз. Мухоморы бывают ядовитыми, а могут вызвать сильнейший галлюциногенный эффект. Пока еще не было летальных исходов после отравления мухоморами, но вряд ли вам захочется быть первым».