Диабет второго типа можно лечить диетой

Исследование показало, что очень распространённый на нашей планете диабет второго типа можно лечить и даже обратить вспять с помощью диеты. Ранее всегда считалось, что это метаболическое расстройство необратимо.Исследователи из Университета Британской Колумбии в Канаде совместно с коллегами из Англии обнаружили, что жертвы диабета второго типа могут эффективно контролировать его с помощью диеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, наблюдения продолжались 12 недель, они касались специальной диеты, разработанной для диабетиков.Все участники этого эксперимента получали низкокалорийную, низкоуглеводную и высокобелковую пищу, при этом они постоянно держали связь со своими врачами, контролирующими приём лекарств. Исследователи утверждают, что диабет второго типа можно лечить, а иногда и обратить вспять с помощью диетических изменений. Но требуется стратегия, которая эффективно поможет этим людям, и её необходимо сочетать за с изменениями в приёме лекарств.Исследователи подчеркивают, что иногда для диабетиков более доступны фармацевты, чем врачи общей практики. Пациенты с диабетом второго типа чаще посещают именно фармацевтов, чем медиков. Особенно это актуально в сельской местности. И если фармацевт обладает опытом в управлении лекарствами, он может сыграть очень значительную роль в деле лечения диабета