Стало известно об эффективности лекарства от подагры против covid-19

Американские ученые выяснили, как известный препарат, предназначенный для лечения подагры влияет на коронавирус.Авторы работы провели эксперимент, в ходе которого пробенецид добавляли в культуры клеток. В результате выяснилось, что препарат подавляет размножение вируса в диапазоне от 60 до 90%.Кроме того, лекарство давали хомякам. Как оказалось, такие меры позволили в несколько раз снизить риск инфицирования грызунов коронавирусом, также в их легких уменьшилось количество частиц вируса.«[Пробенецид] действует на все респираторные РНК-вирусы, которые мы изучили, в том числе SARS-CoV-2, грипп и вирус RSV. Все эти патогены циркулируют по популяции в одно и то же время, и распространение вызываемых ими болезней можно подавить с помощью одного и того же лекарства», — говорит профессор Ральф Трипп.Ученые считают, что полученные результаты эксперимента дают основание для продолжения испытаний в этом направлении.