Названа основная причина выпадения зубов

Японские ученые назвали бактерии полости рта, которые являются самой главной причиной пародонтита.В молодом возрасте у многих людей начинают выпадать зубы и они вынуждены носить вставные челюсти. Это все последствия тяжелой и распространенной инфекции десен. Эти бактерии вызывают воспаление и ослабление опоры зуба. Большинство из-за отсутствия медицинских знаний о лечении не знают, что это и как это можно остановить.Ранее было проведено исследование микробиома и генетического полиморфизма полости рта. До последнего ученые думали, что данные разновидности инфекций не способствуют выпадению зубов. Но, проведя научно-исследовательский эксперимент, специалисты из Японии доказали теорию о том, что микробиом, является достаточно значимым фактором для развития пародонтита, даже больше, чем генетический состав человека.Теперь в современное время, благодаря полученным в ходе исследования знаниям, клиницисты смогут быстро и благополучно вылечить эту болезнь. В данный момент разрабатывается стратегия диагностики коварной болезни зубов.