Ученые доказали, что спорт снижает риск проблем с психикой

Шведские ученые под руководством Мартины Свенссон выяснили, какое влияние на вероятность развития проблем с психикой оказывают регулярные физические упражнения.Исследователи подвергли анализу данные о психическом состоянии около 400 тысяч соотечественников, разделенных на две группы. Участники первой регулярно учувствовали в лыжных гонках и занимались спортом, вторая группа такими привычками не отличалась.В результате работы, ученые пришли к выводу, что регулярные физические нагрузки на 60% снижают риск возникновения тревожности. Причем результаты не завесили от пола участников.«Результаты наших наблюдений могут говорить о том, что связь между симптомами тревожных состояний и физическими упражнениями может быть нелинейной. У этого могут быть как психологические, так и генетические причины. Нам необходимо провести новые исследования, которые раскроют подоплеку различий во влиянии нагрузок на психическое здоровье мужчин и женщин», — говорит Свеннсон.