Названы способы продления молодости

Ежедневно человек сталкивается со стрессами. В современном мире сложно сохранять равновесие и не идти у проблем на поводу. События прошлого года особенно изнурили многих. Также пандемия Covid-19 застала человечество врасплох.Ограничьте время пребывания на солнце. Избыточное воздействие солнечных лучей повреждает кожу. Это приводит к фотостарению, появлению морщин и тонких линий. Это связано с тем, что коллаген в дерме подвергается изменениям. Советуют пользоваться кремами для защиты от ультрафиолетового излучения типа А и В.Начните заниматься физкультурой. Умеренные физические нагрузки улучшают кровообращение и укрепляют иммунитет. Благодаря этому кожа стареет медленнее. Рекомендовано заниматься 150 минут в неделю.Ешьте меньше сахара. При употреблении сахара в организме происходит процесс гликирования. Сахар взаимодействует с эластином и коллагеном, которые делают кожу пухлой и сохраняют ее молодость. Чрезмерное употребление сахара приводит к повреждению этих соединений и делает кожу тусклой, дряблой и вызывает образование морщин.Снижайте стресс. Пребывание в состоянии хронического стресса укорачивает теломеры (клетки, содержащие генетическую информацию). По мере укорочения теломер клетки стареют и умирают, что запускает процесс старения и повышает риск возникновения различных хронических заболеваний.Здоровый сон запускает в теле процесс “перезагрузки” всех структур. Согласно исследованиям, женщины с полноценным и здоровым сном жалуются на проблемы с кожей на 30% реже, чем женщины с плохим, тревожным и коротким сном. Здоровый сон способствует отдыху и “перезагрузке” головного мозга, что снижает риск развития деменции, а также снижает риск возникновения хронических заболеваний.