Калории ни при чем: ученые нашли новое объяснение ожирению

Научные деятели США, Канады и Дании предложили альтернативную гипотезу, объясняющую процесс ожирения.Новизна подхода в изучении проблемы лишнего веса заключается в том, что его авторы называют причиной ожирения не количество потребляемых калорий, а химический состав пищи в современном мире.Так, согласно их гипотезе, к избыточному накоплению жира приводит потребление пищи с высоким показателем гликемического индекса. В ходе проведенной работы ученые пришли к выводу, что высокое количество такой пищи в жизни современного западного человека становится причиной гормональных изменений, меняющих процесс метаболизма.«Когда мы едим сильно переработанные углеводы, организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это, в свою очередь, дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше энергии для питания мышц и других метаболически активных тканей», — объяснил доктор Дэвид Людвиг.Он добавил, что такой образ питания предполагает получение мозгом сигнала о недостаточности питательных веществ, что побуждает орган сигнализировать о чувстве голода.