Одышку назвали самым тяжёлым симптомом коронавируса

Среди самых разных симптомов коронавирусной инфекции одышка является наиболее опасной. И если она выражена очень хорошо у пациента, ему обязательно нужно обращаться за медицинской помощью.У COVID-19 множество симптомов, этот список постоянно пополняется. Когда-то сюда входили потеря обоняния и вкуса, кашель и лихорадка. Потом появились боли в голове и мышцах, расстройства зрения и слуха. И вот теперь учёные назвали самый опасный симптом коронавируса - проблемы с дыханием или одышку.Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что если пациент с коронавирусом столкнулся с одышкой, ему нужно в самое короткое время обратиться за медицинской помощью. Нарастание дыхательной недостаточности может быть очень опасным, и промедление здесь грозит закончиться печально. Человеку с одышкой, скорее всего, требуется кислородная терапия. В большинстве случаев достаточно подключить дополнительный источник кислорода, подаваемый через маску, но в самых тяжелых вариантах может потребоваться искусственная вентиляция лёгких.Более 75% случаев коронавируса проходят бессимптомно или в легкой форме, не требующей госпитализации. Именно поэтому большая часть пациентов с коронавирусом лечится дома, не используя для этого никаких специфических лекарств кроме парацетамола для снижения температуры. Но в редких случаях коронавирус может протекать в очень тяжелой форме, и самая большая его опасность - осложнения в работе лёгких.