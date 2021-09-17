Лучшие напитки для контроля уровня холестерина

Если вы страдаете от повышенного уровня холестерина, то рискуете столкнуться с опасными болезнями сердца и сосудов. Вот несколько напитков, помогающих взять показатели этой молекулы под контроль.Напиток из семян базилика. Семена базилика богаты растворимой клетчаткой и пектином, увеличивающими уровень «хорошего» холестерина. Пектин сокращает «плохой» холестерин, предотвращая его всасывание в кишечнике.Томатный сок. Содержит ликопин - великолепный источник антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений. Включение в рацион антиоксидантов снижает уровень воспалений, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, а также старческое слабоумие. Томатный сок помогает уменьшить «плохой» холестерин.Соевое молоко. От природы содержит мало насыщенных и диетических жиров, повышающих показатели «плохого» холестерина. Многие исследования показывают, что соевый белок сокращает холестерин на 4-6%.Овсяное молоко. Содержит множество пищевых волокон, особенно бета-глюканы и растворимую клетчатки. Она растворяется в воде с образованием пенообразователя - вещества, помогающего организму снизить уровень холестерина и глюкозы в крови.Зелёный чай. Содержит катехины и другие антиоксиданты, сокращающие уровень «плохого» холестерина. Чёрный чай, как и зелёный, также способствует этому процессу, хотя и в меньшем объеме. Различные количества катехинов в чае по-разному стимулируют организм поглощать жидкость.