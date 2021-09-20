5 важных признаков зависимости от кофе

Быть зависимым от кофеина проще, чем вы думаете. Перед вами пять признаков, которые сигнализируют, что пора бы остановиться и не пить очередную чашку за день.1. У вас болит голова, когда вы не пьёте кофеКофеин стимулирует выработку адреналина. Алкалоид кофеин — соединение, которое повышает частоту сердечных сокращений, активизирует работу центральной нервной системы. Избыток этого вещества учащает сердцебиение. Как следствие — ускоряется кровоток и повышается давление. Кофеинозависимая головная боль характерна при внезапном отсутствии кофеина в организме.Например, человек пьёт кофе каждый день — и вдруг пропускает привычную чашку. Организм реагирует на это головной болью.Существует синдром отмены кофе: человек перестаёт пить кофе, но вместо ожидаемой лёгкости получает головную боль. Отвыкание происходит долго и болезненно. Некоторые врачи относят этот синдром к психическим расстройствам.2. У вас появляются отёкиКофе обезвоживает организм. Поэтому на каждую чашку кофе необходимо выпивать два стакана воды. Из-за кофе кожа подвергается раннему старению — жидкость выводится вместе с магнием. По этой же причине вы можете замечать отёчность на лице. Не все пьют кофе в чистом виде: добавляют молоко, сахар, сиропы — из-за этого повышается гликемический индекс напитка, в крови увеличивается уровень сахара, образуется кортизол. А из-за выброса инсулина хочется сладкого.3. Без кофе вы хуже концентрируетесьКофеин почти полностью всасывается в кишечнике. Процесс занимает около 45 минут, а предела в крови кофеин достигает примерно через 15—20 минут после попадания в организм. Человек лучше запоминает информацию, когда пьёт кофе. Но регулярное употребление напитка вызывает привыкание и со временем эффект ослабевает. Итог: вы пьёте больше кофе, чтобы снова сосредоточиться, но всё зря.4. Вы ощущаете беспокойствоКофе повышает возбудимость всего спинного мозга, дыхательной и сердечнососудистой системы. Усиливается сердечная деятельность, повышается кровяное давление. До сих пор нет единого мнения насчёт того, сужаются или расширяются сосуды после выпитого кофе. Происходит сильное возбуждение центральной нервной системы, учащается пульс. Как правило, всё это вызывает ощущение тревоги.5. Вы не спешите отказаться от кофеЕсли даже теоретически вам сложно отказаться от кофе, скорее всего, вы зависимы. В таком случае важно думать рационально и постепенно уменьшать количество чашек. Это поможет держать вашу тягу под контролем. Если вам кажется, что проблема именно в кофеине — это не так. Любой кофе, в том числе и без кофеина, содержит целый ряд химических веществ с разными эффектами.Многие исследования направлены на связь количества выпиваемого кофе и состояние человека. При этом неважно, содержит напиток кофеин или нет. Объяснить это просто: некоторые побочные эффекты вызваны наличием не только кофеина, но и других соединений в кофе, например акриламида.