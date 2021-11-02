Как приучить детей употреблять овощи - рекомендации врачей

Немногие маленькие дети охотно налегают на брокколи, цветную капусту или кабачки. Но существует простой и эффективный способ помочь детям выработать вкус к этим крайне полезным для здоровья продуктам.Важная информация для родителей: ученые из Университета Пенсильвании опубликовали в American Journal of clinical Nutrition результаты исследования, которое показало один простой способ привлечения детей к употреблению овощей.Хорошо известно, что малыши любят что-нибудь сладкое, мучное, содержащее много сахара, а вот овощи и фрукты они игнорируют, довольно решительно порой отказываясь от их поглощения. Но выяснилось, что существует простой способ привлечения детей к употреблению этой пищи.Исследование показало, что если тарелка малыша наполовину заполнена фруктами и овощами, то в результате дети будут их есть более активно. Вот почему родителям следует следить за тем, чтобы половина рациона ребёнка состояло именно из этих полезных компонентов в течение всего дня. Добавление большего количества фруктовых и овощных гарниров в ходе исследований привело к тому, что дети поглощали на 24% больше овощей и на 33% больше фруктов, по сравнению с контрольной группой.В целом, замена некоторых продуктов питания фруктами и овощами привела к тому, что дети стали употреблять на 41% больше овощей и на 38% больше фруктов. Это эффективная стратегия ещё и потому, что ребёнка не заставляют силой отдельно употреблять какие-то овощи и фрукты, они уже присутствуют на тарелке в качестве части комплексного питания. И для малыша психологически легче съесть всё блюдо целиком, чем потом получить на десерт какой-нибудь ненавистный ему помидор или апельсин.