Популярные лекарства, которые на самом деле ничего не лечат

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По словам экспертов, некоторые лекарства, популярные у россиян, не имеют терапевтического эффекта и могут считаться бесполезными.Некоторые ноотропы. К ним относятся популярные у наших граждан глицин и гамма-аминомасляная кислота. Они бесполезны, потому что их не пропускает гематоэнцефалический барьер – структура, отделяющая кровеносные капилляры от клеток мозга. У этих препаратов есть поклонники, уверенные, что им данные препараты помогают.Гомеопатические средства. Российская академия наук четыре года назад признала гомеопатию лженаукой, но многие ей доверяют. Гомеопатические препараты не эффективнее плацебо, отмечают некоторые ученые.Гепатопротекторы. Препараты для восстановления печени. Считается, что они защищают печень от токсичных веществ, помогают восстановиться и выводят шлаки. Понятия «шлаки» в науке нет, их никто никогда не видел, отмечают медики.«Лекарства от сердца». Вспомним о чрезвычайно популярных корвалоле и валидоле. Валидол принимают при стенокардии, он призван расширять сосуды сердца. При этом валидола нет ни в европейских, ни в американских рекомендациях специалистов. По словам медиков, это просто сладкая мятная конфетка. В составе корвалола есть фенобарбитал, вызывающий зависимость и имеющий множество побочных эффектов.Актовегин делают из крови телят, и он потенциально может переносить коровье бешенство.Иммуномодуляторы. Препараты с недоказанной эффективностью.Хондопротекторы и мази. Помогут при болях в мышцах, только если сочетать их с физической нагрузкой.Врач и телеведущий Александр Мясников отмечал, что к числу препаратов, которые не принесут пользы, относятся ферменты, сосудоукрепляющие препараты, иммуномодуляторы, гепатопротекторы. Бесполезны витамины и БАДы, пробиотики, пребиотики, ноотропы, считает он.Коллега Мясникова, Елена Малышева, назвала бесполезные лекарства при коронавирусе. По ее словам, если вам их назначают, значит, врач «не блещет грамотностью». Речь идет о гидроксихлорохине, тамифлю, анафероне, кагоцеле.По словам врача общей практики Ирины Добрецовой, самое бесполезное средство — все, что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов. Иммунная система здорового человека справляется с респираторным заболеванием за неделю.Обязательных препаратов в домашней аптечке не так и много, сказал Мясников. К ним относятся жаропонижающие, спазмолитики, материалы для перевязки, антисептики, а также лекарства, прописанные врачом конкретному пациенту. Например, при заболеваниях сердца или сахарном диабете.Бесполезные анализы, которые не надо сдавать — они или давно потеряли актуальность, или не принесут пользы пациенту.БиорезонансХМС по ОсиповуГемосканирование или анализ по капле кровиДисбактериозПроба СулковичаКал на углеводыОнкомаркеры