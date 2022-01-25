Когда можно вернуться в спортзал после коронавируса

Довольно скоро почти все россияне переболеют коронавирусом, и в этой связи возникает много вопросов. Например, о том, когда после выздоровления от COVID-19 можно продолжить физические нагрузки?Опытная медсестра из Австралии Меделин Калфас (Madeline Calfas), которая много работала с пациентами, болеющими COVID-19, настоятельно рекомендует не торопиться возвращаться в спортзал после перенесённого заболевания. Крайне важно постепенно вводить физические нагрузки в свой ритм жизни для того, чтобы не перенапрячь организм, который и без того испытал достаточно сильный стресс. В противном случае это может вызвать рецидив. Иммунитет снова ослабнет, и вы опять заразитесь коронавирусом.Сейчас более полумиллиона австралийцев переносят COVID-19 в активной форме, и это больше, чем в России. Существуют базовые рекомендации по введению в режим перенесшего заболевания человека физических нагрузок. Одним из них является тест с лестницей. Попробуйте подняться по нескольким лестничным пролетам и обратите внимание на то, какую усталость у вас вызвала эта нагрузка. Если вы не ощущаете сильной одышки или головокружения, возвращайтесь к привычному режиму тренировок.Но если вы едва переводите дыхание, то постарайтесь вводить физические нагрузки в свой ритм дня как можно более осторожно. Кроме того, если вы переносили коронавирус без симптомов или в лёгкой форме, то восстановление будет довольно быстрым - не более 5-7 дней. А вот для тех, кто перенес его в тяжелой форме, она может затянуться на несколько недель и даже месяцев при наличии постковидного синдрома.