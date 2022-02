Названы напитки, улучшающие память

Эми Гудсон, член медицинского совета издания Eat This, Not That! дала советы по поводу напитков, которые вы можете включить в свой рацион, чтобы улучшить память.По словам Гудсон, утренний кофе может стать отличным дополнением к вашему ежедневному рациону, кофе содержит мощные антиоксиданты, которые помогают сдерживать свободные радикалы в организме, уменьшая их способность повреждать клетки организма и мозга, в частности.Помимо кофе, употребление зеленого чая также может способствовать улучшению памяти и когнитивных способностей. Так как он богат полифенолами и антиоксидантами, которые могут защитить мозг от умственного упадка и снизить риск развития болезней Альцгеймера и ПаркинсонаНаряду с этим, гранатовый сок содержит в среднем в четыре раза больше антиоксидантов, чем зеленый чай. К тому же плоды этого дерева обладают мощными противовоспалительными свойствами и поэтому могут способствовать снижению хронического воспаления в организме.