Высокий холестерин: определенный тип продуктов снижает его особенно эффективно

Включение в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки может эффективно помогать контролировать уровень холестерина.Специалисты отмечают, что человеческое тело самостоятельно вырабатывает холестерин, и его дополнительное получение с пищей может поспособствовать повышению его уровня. В частности, употребление большого количества продуктов с высоким содержанием жиров и трансжиров может оказаться фактором избытка холестерина и связанных с ним осложнений, включая болезни сердца.В свою очередь, определенный тип продуктов может эффективно содействовать снижению высокого холестерина. Ученые советуют употреблять продукты с естественным высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновая овсянка или бобы. По данным Клиники Майо, овсянка содержит растворимую клетчатку, переработка которой снижает в организме уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то есть, «плохого» холестерина, провокатора атеросклероза.«Растворимая клетчатка может уменьшить всасывание холестерина в кровь. От 5 до 10 граммов или более растворимой клетчатки в день способны уменьшить уровень ЛПНП-холестерина».Растворимая клетчатка также содержится в следующих продуктах: фасоль, капуста, яблоки и груши, перловка и ячсмень, сухофрукты и сушеные грибы, орехи и семечки, различные ягоды, сливы, отруби. Особая польза клетчатки в том, что, попадая в толстую кишку, она становится «суперпищей» для полезных бактерий, благодаря которым обеспечивается крепкий иммунитет, защита от инфекций, поддерживается здоровье. «Дружественные» кишечные бактерии производят вещества, которые благоприятно сказываются на сосудах, сердце. По словам ученых, потребление большего количества клетчатки связано с более низким риском сердечных заболеваний, диабета 2 типа, ожирения.«Исследования показали, что люди, которые едят больше клетчатки, имеют меньшую массу тела, более низкое кровяное давление и более низкий уровень холестерина, что полезно для сердца».Вдобавок клетчатка эффективно поддерживает чувство сытости, помогает предотвратить переедание – это способствует поддержанию здорового веса, нормального артериального давления, позволяет организму лучше контролировать сахар в крови. Исследователи считают, что взрослым людям следует употреблять ежедневно до 30 граммов клетчатки.