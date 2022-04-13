Какие соки полезны при разных болезнях

Свежие фруктовые и овощные соки приносят немало пользы нашему организму. Но при определенных расстройствах их выбор приобретает особое значение.АстмаСтрадающим астмой будет полезно узнать, что включение витаминов А и D в диету может помочь справиться с этим расстройством легких. Чтобы получить суточную норму необходимых питательных веществ, можно смешать морковь, сельдерей, ананас и лимон, чтобы получить самый полезный сок.Сахарный диабетЛюди с диабетом должны помнить о том, какие овощи и фрукты они включают в свой рацион. Считается, что приготовление сока безопасно для людей с диабетом, если они сосредоточатся на овощах и фруктах с низким содержанием крахмала и углеводов. Готовьте соки из моркови, шпината и сельдерея.Повышенное артериальное давлениеВысокое давление или гипертония становится все более распространенным явлением как среди молодых, так и среди пожилых людей. Пациентам с гипертонией следует избегать чрезмерно жареной пищи или продуктов с высоким содержанием трансжиров. Они должны придерживаться хорошо сбалансированной диеты, богатой сложными углеводами, клетчаткой и белком. Диета при гипертонии должна также включать овощи, богатые калием и клетчаткой. Один из способов сделать это – пить свежие и полезные соки. Они могут включать свеклу, сельдерей, шпинат и имбирь.ЭкземаС экземой нелегко жить, и она способна вызывать массу неудобств, включая постоянный зуд, отеки и зуд кожи, а в тяжелых случаях и нарушения сна. С другой стороны, экзема поддается лечению, и существует множество доступных методов борьбы с ней. Употребление соков — один из способов снижения симптомов экземы. К лучшим ингредиентам для соков, которые содержат достаточно питательных веществ, относят капусту, шпинат, петрушку и вишню.