Велосипед поможет жертвам мышечной дегенерации

Регулярные велопрогулки помогают пациентам, страдающим от дегенерации мышц, повышать свою мобильность. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Макмастера.Регулярные велосипедные прогулки улучшают подвижность пациентов, страдающих от миотонической дистрофии - генетического расстройства, вызывающего дегенерацию мышц. Для достижения этого эффекта достаточно было ездить на велосипеде по 35 минут трижды в неделю на протяжении трёх месяцев. Это уже приводило к улучшению спортивных показателей среди жертв миотонической дистрофии на 32%.Также ставшие добровольцами в ходе этого исследования пациенты наблюдали увеличение мышечной массы, в среднем, на 1,6 кг и сокращение количества жира в теле на 2%. Наконец, они смогли преодолевать расстояние дополнительно в 47 м за 6 минут во время теста к концу периода наблюдения. Правда, исследование не назовёшь масштабным, в нем приняли участие только 11 пациентов с миотонической дистрофией.Авторы этого эксперимента изучали молекулярные механизмы, в соответствии с которыми физические нагрузки укрепляют скелетные мышцы, ослабевающие в результате дистрофии. Установлено, что физические нагрузки действительно являются лекарством, и необходимо грамотно им пользоваться. Тем более, что никаких побочных эффектов оно не имеет. Миотоническая дистрофия является прогрессирующим состоянием, которое усаживается человека в инвалидное кресло. Назван простой и эффективный способ затормозить его развитие.