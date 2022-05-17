Неожиданно! 6 признаков сезонной аллергии

Сезонная аллергия — реакция организма на цветение и пыление растений. По-научному это заболевание называется «поллиноз» или «сезонный аллергический риноконъюнктивит», в народе его еще называют «сенной лихорадкой».Наиболее частой причиной сезонной аллергии является пыльца деревьев. Объясняется это тем, что деревья растут повсеместно и пылят на более далекие расстояния. Самый распространенный аллерген среди деревьев — пыльца березы.Иногда симптомы аллергии путают с обычной простудой. В таком случае мы можем навредить себе, если будем лечить другими лекарствами не ту проблему.Как распознать сезонный недуг? Разбираемся вместе.УсталостьАллергия может снижать уровень энергии в организме. Это происходит из-за того, что организм вырабатывает гистамин как реакцию на аллерген. Воспаление в носу тоже способствует тому, что вы чувствуете себя усталой.Плохой сонИсследование показало, что из 3800 опрошенных аллергиков только 3,6% не жалуются на сон. Так что проблемы с ночным отдыхом могут быть связаны с аллергией.Туман в головеУченые выяснили, что в период обострения аллергии результаты экзаменов хуже, чем в обычном состоянии. Вероятно, это связано в том числе с недостатком сна.Низкое либидоЗачастую при обострении аллергии снижается либидо, что имеет прямую связь с другими неприятными симптомами.Внезапная аллергия на фруктыНеожиданно возникшая непереносимость бананов или дыни связана с тем, что в них содержатся компоненты, похожие по действию на пыльцу.Першение в горлеЕсли внутри постоянно что-то скапливается и вам приходится сглатывать или кашлять, это может быть признаком аллергии.