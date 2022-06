Врач перечислила основные признаки недиагностированной черепно-мозговой травмы

Профессор Шай Датта, директор отделения когнитивной неврологии в больнице Нью-Йоркского университета Лангоне на Лонг-Айленде перечислила основные симптомы недиагностированной черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).Врач отметила, что черепно-мозговая травма может иметь самые разнообразные физические и психологические последствия. Некоторые признаки или симптомы могут появиться сразу после травмы, в то время как другие проявляются только через несколько дней или недель. Так, например, звон в ушах или неприятный привкус во рту могут указывать на перенесенную черепно-мозговую травму. В процессе восстановления мозговой деятельности, может также наблюдаться затуманивание зрения, нарушение обоняния, чувствительность к свету или звукам, когнитивные, поведенческие или психические расстройства, уточнила эксперт. На этом этапе она порекомендовала обратиться к специалисту и пройти соответствующее обследование.Эксперт также отметила, что частые головные боли могут указывать на недиагностированную черепно-мозговую травму. Боли могут начаться через неделю после травмы и сохраняться в течение нескольких месяцев. Это состояние может также сопровождаться головокружением, уточнила врач.Еще одним очевидным признаком недиагностированной травмы, по мнению специалиста, является возбужденное, агрессивное или другое необычное поведение. Зачастую это может сопровождаться невнятной речью, нарушением сознания и комой. Врач рекомендует в этом случае пройти обследование, чтобы стабилизировать состояние. Эксперт отметила, что при легкой форме черепно-мозговой травме лучшим лечением будет отдых. С головной болью в этом случае помогут справиться безрецептурные обезболивающие. Очень важно следовать инструкции лечащего врача, чтобы быстрее вернуться к своей обычной деятельности, заключила Шай Датта.По мнению врача, люди с недиагностированной травмой головы могут испытывать ошеломление, замешательство или дезориентация, у них также могут наблюдаться проблемы с памятью или концентрацией внимания. Изменение настроения, чувство подавленности или тревоги, бессонница или, наоборот, сон дольше обычного также очень распространеные симптомы у пациентов с недиагностированной черепно-мозговой травмой, уточнила эксперт.