Названы болезни, которые можно подхватить на пляже и во время купания

Если после первого же дня на пляже вам стало плохо или по возвращению домой подскочила температура, виной тому могут быть определенные болезни или паразиты, которыми изобилуют наши и иностранные курорты.Помимо солнечных ожогов, непременных спутников туриста, дорвавшегося до солнца, в отпуске можно столкнуться и с другими проблемами со здоровьем. Конечно, это перегревание и солнечный, тепловой удар, который особенно опасен для детей и людей с хроническими болезнями. Но от него можно спасаться головными уборами, выбором времени для прогулок и употреблением воды. Есть еще ряд проблем, которые таит в себе морская или речная вода, плескание в бассейне или прогулки по песочку.«Доктор Питер» и Денис Барбинов, дерматовенеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге выясняли, чем могут быть опасны курорты в нашей стране и за рубежом.Пляж, бассейн, речка…Болеть в отпуске всегда неприятно вдвойне — все вокруг отдыхают, а тебе плохо, болит живот, тошнит или поднялась температура. Особенно это опасно, когда вы отдыхаете в чужом городе или стране. Но, к сожалению, столкнуться с неприятной болезнью на каникулах достаточно легко. Нередко опасность таится даже в таких безобидных летних развлечениях, таких как поход на пляж или плавание в бассейне. Но что из пляжных развлечений наиболее опасно для здоровья?Купание в море и водоемахОзера и пруды часто оказываются настоящими рассадниками инфекций. Это касается как искусственных, так и естественных водоемов. Теплая стоячая вода — благодатная почва для размножения опасных болезнетворных вирусов и бактерий. Попав в организм человека, они могут спровоцировать:холеру,брюшной тиф,энтеровирусную и ротавирусную инфекции,дизентерию,сальмонеллез,вирусный гепатит А.В водоемах, куда сбрасывают сточные воды и фекалии, вода часто заражена простейшими паразитами — лямблиями. Они вызывают лямблиоз — кишечную инфекцию, сопровождающуюся сильной диареей, болями в животе и обезвоживанием. Коварство этого заболевания в том, что первые его симптомы проявляются только через пару недель после заражения.Может пострадать кожаВ воде легко подцепить и разнообразные кожные инфекции, например, церкариоз или «зуд купальщика». Источник заражения — личинки червей-паразитов, которых переносят водоплавающие птицы.Многие люди считают, что заболеть можно только во время купания в пресных водоемах, а в море все вирусы и бактерии якобы убивает морская вода. Увы, это не так. Многие опасные микроорганизмы спокойно выживают и в соленых водоемах.Общественный бассейн тоже не безопасенЧаще всего в общественном бассейне (если это крупный отель, центр развлечения, аквапарк) можно заработать кожный грибок. Сочетание высокой влажности и теплого климата обеспечивает комфортную среду для распространения разных видов грибов. От человека к человеку они передаются контактным путем: через бортики, поручни, поверхности в душевых кабинах.В зону риска входят те люди, которые принимают сильнодействующие препараты, и люди с пониженным иммунитетом (например, после перенесенного инфекционного заболевания). Шансы на заражение грибком также повышают длительное нервное напряжение и частые тяжелые физические нагрузки.Пляж: прогулки должны быть безопаснымиМеры предосторожности необходимо соблюдать, даже если вы не собираетесь плавать, а хотите просто позагорать на пляже. Тот же грибок легко подцепить от лежаков, деревянных настилов на песке, помостов в пляжных душевых, поверхностей в уборных комнатах. Кроме того, на пляже можно заразиться вирусом папилломы человека, который впоследствии может обернуться бородавками на теле. Достаточно лишь наступить на то место, где ранее стоял инфицированный человек.Как защитить себя?Снизить риск заражения поможет соблюдение нескольких несложных правил. Не стоит купаться в водоемах, расположенных неподалеку от заводов или крупных фермерских хозяйств. Обходите стороной слишком многолюдные пляжи. Часто люди думают, что чем больше людей на берегу водоема, тем безопаснее там купаться. Однако большое количество людей всегда повышает риски передачи инфекций.Различных пресных водоемов, где гнездятся перелетные птицы или «цветет» вода, также лучше избегать. Во время купания старайтесь дышать носом и ни в коем случае не глотайте воду — это, пожалуй, главное правило профилактики. Наконец, не стоит забывать о соблюдении личной гигиены: чаще мойте руки, регулярно принимайте душ и старайтесь не ходить босиком в общественных местах.«Курортная» аллергияЕще одна проблема, типичная для нашего юга и заграничных курортов — обилие экзотической пищи и напитков, из-з которых возможно развитие аллергических реакций. На фоне стресса, связанного с перелетом и изменением климата, джетлагом, организм ослабевает.Перегрузка антигенами, незнакомыми телу, может пробить брешь в иммунной системе, перевозбудить ее и спровоцировать сыпь на коже, отеки, зуд и жжение. Помимо того, что симптомы неприятны, определить источник раздражения порой очень сложно. Поэтому не налегайте в отпуске на экзотику, пробуйте новые продукты и напитки умеренно, по одному.