Фрукты помогают бороться с депрессией и беспокойством

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Британские ученые выяснили, что частое употребление фруктов связано с более позитивным психическим самочувствием и меньшими симптомами депрессии.Согласно новому исследованию Колледжа здравоохранения и наук о жизни Астонского университета, люди, которые часто едят фрукты, с большей вероятностью сообщают о лучшем психическом самочувствии и реже рассказывают о симптомах депрессии, чем те, кто этого не делает.Выводы исследователей показывают, что то, как часто мы едим фрукты, важнее для нашего психологического здоровья, чем их общее количество за неделю. Команда также обнаружила, что люди, которые едят острые закуски с низким содержанием питательных веществ, например, чипсы, с большей вероятностью сообщают о более высоком уровне беспокойства.В исследовании приняли участие 428 взрослых жителей Великобритании. Была изучена взаимосвязь между потреблением ими фруктов, овощей, сладких и соленых закусок и их психологическим здоровьем. Принимая во внимание демографические факторы и образ жизни, такие как возраст, общее состояние здоровья и физические упражнения, исследование показало, что как богатые питательными веществами фрукты, так и несладкие пикантные закуски, по-видимому, связаны с психологическим здоровьем. Они также обнаружили, что нет прямой связи между употреблением овощей и психологическим здоровьем.Другие исследования обнаруживали связь между фруктами и овощами и психическим здоровьем, но немногие рассматривали фрукты и овощи отдельно, и еще меньше оценивали как частоту, так и количество потребления. И фрукты, и овощи богаты антиоксидантами, клетчаткой и незаменимыми микроэлементами, которые способствуют оптимальной работе мозга, но эти питательные вещества могут быть потеряны во время приготовления пищи. Поскольку мы чаще едим фрукты в сыром виде, это потенциально может объяснить их более сильное влияние на наше психологическое здоровье.Вполне возможно, что изменение того, чем мы перекусываем, может стать простым и легким способом улучшить наше психическое благополучие.