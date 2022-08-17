Некоторые вредные привычки могут продлевать жизнь пожилым людям

Иногда то, что считается вредным, помогает продлевать жизнь в пожилом возрасте – например, это относится к употреблению алкоголя или к появлению лишнего веса, рассказала в интервью врач Светлана Малиновская.Врач Малиновская заметила, что в целом здоровым людям можно позволять себе «вредности», если все обходится без злоупотреблений.«Поблажки своему организму можно делать, если к моменту пенсионного возраста человек подошел без букета хронических заболеваний», - сказала в комментарии «ОСН» заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО.По словам Светланы Малиновской, пожилым людям может пойти на пользу прибавка в весе на два или три килограмма. Умеренный запас жира обеспечивает в этом возрасте организм энергией, полезной для сопротивления инфекциям, поддержания хорошего тонуса.Также врач заметила, что питье кофе, которое воспринимается многими как вредная привычка, на самом деле способно продлевать жизнь пожилым людям.«Чашка ароматного кофе, сваренного из качественных свежемолотых зерен, сокращает вероятность ранней смерти».Медик добавила, что даже алкоголь в умеренных порциях может быть вполне полезен: в частности, это относится к качественному вину, коньяку, оказывающим позитивное действие на сосудистую систему.