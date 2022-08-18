Повышенную дневную сонливость связали с риском инсульта

Привычка долго спать днем приводит к повышению давления. А гипертония - главный единичный фактор риска инсульта.Учёные из Китая установили, что чем больше времени человек расходует на дневной сон, тем выше вероятность развития гипертонии и ишемического инсульта. Для людей среднего и старшего возраста гипертония - один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это расстройство, характеризующееся устойчиво повышенным артериальным давлением, способствует развитию инсультов. При этом исследования уже показывали, что после дневной дремы давление у людей бывает устойчиво повышенным.Китайские исследователи основали свою информацию на британском Биобанке, который является крупнейшей биомедицинской базой данных. В частности, здесь учитывается информация о образе жизни, генетике и состоянии здоровья более полумиллиона добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет. Из них исследователи из Китая отобрали 358 451 участника без гипертонии и инсультов в прошлом.Применение менделевской рандомизации показало, что у любителей продолжительного дневного сна риск гипертонии и инсульта выше на 12% и 24%, соответственно, по сравнению с теми, кто днём не спит. А это однозначно свидетельствует о корреляции между дневным отдыхом и опасными для жизни осложнениями в работе сердечно-сосудистой системы.