Жир на животе спровоцирует инфаркт

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Исследование показало, что избыток жира в области живота увеличивает риск инфаркта. Но человечество при этом продолжает употреблять всё больше углеводов, излишки которых превращаются в опасные для сердца триглицериды.Учёные из Оксфордского университета доказали, что повышение уровня жира на животе увеличивает риск инфаркта. При этом уровень потребления углеводов в России продолжает стремительно расти. А вместе с этим увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. Каждый год в нашей стране фиксируется всё большее количество жертв диабета, гипертонии и различных патологий сердечно-сосудистой системы. Чем больше жира на талии, тем выше резистентность к инсулину, а также интенсивность воспалительных процессов.Всё это приводит к увеличению выработки триглицеридов, повышая риск дисфункции сердца. Но дело не только в жирной пище. Именно употребление углеводов, даже если по калорийности всё в норме, может приводить к появлению жира на животе, поскольку излишки этих пищевых компонентов и становятся триглицеридами.Недавнее исследование показало, что среднестатистическому россиянину необходимо снизить потребление углеводов с 75% от всех суточных калорий, до 55%. Помимо собственно сокращения углеводов в рационе в пользу белков и жиров необходимо заниматься спортом не менее 150 минут в неделю для сохранения здоровья сердца.