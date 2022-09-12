Когда нужно идти к проктологу и как подготовиться к встрече

Не нужно стыдиться, этого врача сложно удивить.Проктолог — это врач, который лечит заболевания нижней части пищеварительного тракта: толстой и прямой кишок, заднего прохода, тазового дна. Таких специалистов также называют колопроктологами или колоректальными хирургами (от слов colon и rectum — толстая и прямая кишка).Чаще всего к ним обращаются по поводу таких болезней, как:геморрой;анальная трещина;выпадение кишки;недержание кала;полипы толстой кишки;рак;воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит).С какими симптомами нужно записаться к проктологуОбращайтесь к врачу, если появились такие симптомы:кровь после дефекации на бумаге или в унитазе;боль в заднем проходе;длительные запоры или диарея;вздутие и боль в животе;недержание кала;необъяснимая усталость и потеря веса (в сочетании с другими признаками).Как проходит приём у проктологаПервый визит обычно длится дольше, чем последующие. Сначала врач задаст множество вопросов о жалобах и образе жизни, а потом проведёт осмотр. Возможно, достаточно будет просто прощупать живот, может, понадобится ректальное пальцевое исследование, а может, и то и другое сразу.Ректальное пальцевое исследование — это ощупывание врачом ануса и нижней части прямой кишки. Для этого нужно раздеться ниже пояса, лечь на кушетку на левый бок и подтянуть колени к груди. Врач в перчатках введёт в задний проход палец. Это не больно, но может быть неприятно. Медик может попросить сжать сфинктер — мышцу вокруг анального отверстия — как будто вы пытаетесь удержать содержимое внутри кишки. Это нужно, чтобы оценить силу мышцы.Иногда после осмотра с помощью пальца проктолог может ввести в задний проход трубку, чтобы лучше разглядеть стенки кишечника и, при необходимости, взять биопсию — отщипнуть кусочек для анализа. Это тоже не больно и не требует анестезии.После опроса и осмотра врач может назначить дополнительные анализы или исследования, например колоноскопию, или сразу предложит лечение.Как подготовиться к приёму у проктологаПеред приёмом стоит уточнить, нужна ли будет подготовка. Если специальных указаний нет, то, скорее всего, она не понадобится.Если планируется осмотрДля исследования с помощью пальца ничего делать не нужно. Если требуется более тщательный осмотр с инструментами, придётся заранее очистить кишечник, например с помощью свечек или микроклизмы.Если запланирована колоноскопияА вот к колоноскопии нужно тщательно готовиться: чем чище будет кишечник, тем больше у врача шансов увидеть полип или рак. Проктолог сам выдаст подробную памятку с рекомендациями, но обычно нужно примерно следующее:За три дня отказаться от кукурузы, орехов и семян, фруктов и овощей красного и синего цвета.За два дня есть продукты только с низким содержанием клетчатки.За сутки отказаться от твёрдой пищи и алкоголя.Пить можно только прозрачные жидкости, которые не окрашивают кишечник, — воду, бульоны, яблочный и виноградный сок, чай и кофе. Накануне нужно пить как можно больше.Как минимум за 4 часа нужно ничего не есть, если наркоз общий — перестать еще раньше.Также врач назначит какое-то сильное слабительное накануне колоноскопии. Чтобы перенести эту чистку легче, лучше пользоваться влажной туалетной бумагой вместо обычной, смазать анус вазелином от раздражения, а после окончания — посидеть в тёплой ванне 10–15 минут, промокнуть кожу мягкой тканью и ещё раз нанести вазелин.