Когда нужно идти к проктологу и как подготовиться к встрече
Проктолог — это врач, который лечит заболевания нижней части пищеварительного тракта: толстой и прямой кишок, заднего прохода, тазового дна. Таких специалистов также называют колопроктологами или колоректальными хирургами (от слов colon и rectum — толстая и прямая кишка).
Чаще всего к ним обращаются по поводу таких болезней, как:
геморрой;
анальная трещина;
выпадение кишки;
недержание кала;
полипы толстой кишки;
рак;
воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит).
С какими симптомами нужно записаться к проктологу
Обращайтесь к врачу, если появились такие симптомы:
кровь после дефекации на бумаге или в унитазе;
боль в заднем проходе;
длительные запоры или диарея;
вздутие и боль в животе;
недержание кала;
необъяснимая усталость и потеря веса (в сочетании с другими признаками).
Как проходит приём у проктолога
Первый визит обычно длится дольше, чем последующие. Сначала врач задаст множество вопросов о жалобах и образе жизни, а потом проведёт осмотр. Возможно, достаточно будет просто прощупать живот, может, понадобится ректальное пальцевое исследование, а может, и то и другое сразу.
Ректальное пальцевое исследование — это ощупывание врачом ануса и нижней части прямой кишки. Для этого нужно раздеться ниже пояса, лечь на кушетку на левый бок и подтянуть колени к груди. Врач в перчатках введёт в задний проход палец. Это не больно, но может быть неприятно. Медик может попросить сжать сфинктер — мышцу вокруг анального отверстия — как будто вы пытаетесь удержать содержимое внутри кишки. Это нужно, чтобы оценить силу мышцы.
Иногда после осмотра с помощью пальца проктолог может ввести в задний проход трубку, чтобы лучше разглядеть стенки кишечника и, при необходимости, взять биопсию — отщипнуть кусочек для анализа. Это тоже не больно и не требует анестезии.
После опроса и осмотра врач может назначить дополнительные анализы или исследования, например колоноскопию, или сразу предложит лечение.
Как подготовиться к приёму у проктолога
Перед приёмом стоит уточнить, нужна ли будет подготовка. Если специальных указаний нет, то, скорее всего, она не понадобится.
Если планируется осмотр
Для исследования с помощью пальца ничего делать не нужно. Если требуется более тщательный осмотр с инструментами, придётся заранее очистить кишечник, например с помощью свечек или микроклизмы.
Если запланирована колоноскопия
А вот к колоноскопии нужно тщательно готовиться: чем чище будет кишечник, тем больше у врача шансов увидеть полип или рак. Проктолог сам выдаст подробную памятку с рекомендациями, но обычно нужно примерно следующее:
За три дня отказаться от кукурузы, орехов и семян, фруктов и овощей красного и синего цвета.
За два дня есть продукты только с низким содержанием клетчатки.
За сутки отказаться от твёрдой пищи и алкоголя.
Пить можно только прозрачные жидкости, которые не окрашивают кишечник, — воду, бульоны, яблочный и виноградный сок, чай и кофе. Накануне нужно пить как можно больше.
Как минимум за 4 часа нужно ничего не есть, если наркоз общий — перестать еще раньше.
Также врач назначит какое-то сильное слабительное накануне колоноскопии. Чтобы перенести эту чистку легче, лучше пользоваться влажной туалетной бумагой вместо обычной, смазать анус вазелином от раздражения, а после окончания — посидеть в тёплой ванне 10–15 минут, промокнуть кожу мягкой тканью и ещё раз нанести вазелин.
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