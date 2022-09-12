Скрытая угроза: чем опасна работа из дома и как сохранить здоровье на удаленке

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Человечество придумало много способов, чтобы меньше ходить: автомобиль, эскалатор, лифт, электросамокат. Удаленная работа – еще один пункт в этом списке. Редакция Passion.ru решила разобраться, чем опасна работа из дома и как сохранить ментальное и физическое здоровье при явном недостатке движения и социальных контактов.Чем опасна работа из дома с точки зрения физиологииРабота из дома существенно сокращает количество наших ежедневных шагов: больше нет необходимости идти до остановки или до гаража, выходить на обеденный перерыв, чтобы развеяться. Продукты можно заказать на дом, посудомоечная машина вымоет посуду, а ты сиди и работай спокойно весь день. Только вот количество пройденных шагов за день тогда составит в лучшем случае 1000. А значит, здравствуй, лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, остеохондроз, снижение иммунитета, риск возникновения рака, появление тревожности.Как помочь себе справиться с этим состояниемКак же тогда выстроить свою работу дома, чтобы минимизировать риски для здоровья? Ответ прост: обязательно делать перерывы и заниматься физической активностью. Это не потребует от вас больших усилий, потому что пресловутые 10 тысяч шагов, которые обязательно надо проходить ежедневно – не что иное, как удачный рекламный ход. Ведь эта цифра появилась после летней Олимпиады–1964 в Токио. На волне спортивного бума в массовую продажу поступили новые шагомеры Manpo-kei – в переводе с японского «10 тысяч шагов». Их создатель – доктор Йоширо Хатано – высчитал, сколько шагов за день приводят в примерное равенство количество потраченных калорий с количеством потребленных.На самом же деле, чтобы поддерживать свое здоровье и осуществлять профилактику различных заболеваний, достаточно хотя бы просто иметь стабильную физическую нагрузку. И это подтверждается различными исследованиями.American Heart Association и American College of Sports Medicine рекомендуют ходить как минимум 20 минут в день 3 раза в неделю. В идеале же 30 минут в день 5 раз в неделю. Исследование Гарварда, в котором приняли участие более 1000 мужчин и женщин, показало, что у тех, кто ходил пешком не менее 20 минут в день, не менее 5 дней в неделю, было на 43% меньше дней болезни, чем у тех, кто занимался спортом раз в неделю или реже. И если они действительно заболели, это было на более короткое время, и их симптомы были более мягкими. Ходьба в течение 2,5 часов в неделю - всего 21 минута в день - может снизить риск сердечных заболеваний на 30%. Также доказано, что ходьба снижает риск развития диабета и рака, кровяное давление и уровень холестерина, а также поддерживает умственную активность. Психологи из Университета Иллинойса обнаружили, что даже если 20-минутная силовая прогулка в обеденный перерыв – это все, что вам удается, через шесть недель это может быть сравнимо с курсом психотерапии. Исследование British Journal of Sports Medicine (BJSM) показало, что физическая форма, независимо от возраста, была связана с более продолжительной жизнью. Чем выше уровень физической подготовки, тем выше выживаемость. Исследователи изучили объединенные данные чуть более 230 000 участников. Они обнаружили, что любое количество бега лучше, чем отсутствие бега. По сравнению с отсутствием бега, у тех, кто бегал регулярно — даже раз в неделю — риск смерти от любой причины был на 27% ниже, а риск сердечно-сосудистой и онкологической смертности снизился на 30% и 23% соответственно. Темп бега и дистанция не имели значения. И даже те, кто бегал менее 50 минут в неделю, увидели эти преимущества.Самым оптимальным вариантом для наращивания физической активности людям, которые ведут сидячий образ жизни и работают из дома, станет установка дома беговой дорожки или эллипсоида, которые позволят в любую погоду и в любой момент встать, побегать, размяться.Начинайте с увеличения ежедневных движений. Первые шаги – это 10-минутная ходьба или бег во время обеденного перерыва или вечером. Отслеживание активности с помощью простого шагомера или другого фитнес-трекера могут побудить вас постепенно увеличивать среднее ежедневное количество шагов.Постепенно повышайте свой уровень физической подготовки. Постепенно работайте над повышением своего уровня физической подготовки: увеличивайте скорость ходьбы или включайте другие варианты упражнений с низкой нагрузкой, такие как езда на велосипеде или эллиптический тренажер.