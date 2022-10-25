Big Think: «гормон любви» окситоцин способствует восстановлению клеток сердца - кардиомиоцитов

В регенерации клеток сердца может помочь гормон окситоцин. Он способствует превращению стволовых клеток в кардиомиоциты, которые составляют сердечную мышцу. Именно кардиомиоциты обеспечивают сокращения сердца. Такие выводы сделали ученые из университета Мичигана
Сам организм не способен напрямую производить кардиомиоциты, поэтому поврежденные участки замещаются рубцовой тканью, ухудшая функцию сердца, вызывая в будущем сердечную недостаточность.

Авторы работы посоветовали людям после инфаркта вводить окситоцин, который поспособствует более быстрому восстановлению сердечной мышцы. Известно, что после травм сердца окситоцин естественным образом попадает в кровь из головного мозга.
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