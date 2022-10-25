Big Think: «гормон любви» окситоцин способствует восстановлению клеток сердца - кардиомиоцитов
Сам организм не способен напрямую производить кардиомиоциты, поэтому поврежденные участки замещаются рубцовой тканью, ухудшая функцию сердца, вызывая в будущем сердечную недостаточность.
Авторы работы посоветовали людям после инфаркта вводить окситоцин, который поспособствует более быстрому восстановлению сердечной мышцы. Известно, что после травм сердца окситоцин естественным образом попадает в кровь из головного мозга.
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