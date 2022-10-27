Электронные сигареты провоцируют аритмию

Электронные сигареты могут вызывать смертельно опасные нарушения ритма сердца. Причём в такой же степени, как и обычные табачные изделия.Исследование показало, что вейпинг способен наносить повреждения сердцу в таком же объёме, как и традиционные табачные изделия. Воздействие пара от электронных сигарет у лабораторных мышей приводило к появлению аритмии, которая характеризовалась преждевременными или затянувшимися по времени сокращениями сердца. Аритмия может спровоцировать опасные для жизни осложнения, включая инсульты, тромбы и даже остановку сердца в тяжелых случаях. У подвергшихся воздействию пара от электронных сигарет грызунов сразу после эксперимента частота сердечных сокращений резко сократилась, а потом также резко подскочила. Однако это отмечалось только при использовании специфических химических компонентов, содержащихся в сигаретах с фруктовым и ментоловым вкусом, которые набирают всё большую популярность среди самых молодых пользователей вейпинга.Уже доказано, что обычные сигареты вызывают сокращения частоты сердечных сокращений приблизительно через 20 минут после курения. Впоследствии этот темп увеличивается. Ученые из Университета Луисвилля продемонстрировали, что кратковременное воздействие электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм из-за определённых химических компонентов в жидкостях.