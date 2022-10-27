Кардиолог Кореневич рассказала о максимальной нагрузке, которую может вынести сердце

Есть ли максимум ударов в минуту, после которого мышца просто перестанет справляться и остановится? Разбираемся с экспертом, с какой предельной нагрузкой может работать сердцеОдин удар, еще один, сотня ударов в минуту — это много или мало для сердца? Любители спорта часто стараются некоторое время держать пульс в районе 150 ударов в минуту, именно с этим показателям проявляется реальный эффект от кардионагрузки. А если больше? Или сердце бьется часто у тех, кто со спортом и фитнесом на «вы»?— Сердце отлично тренированного человека может достигать 220 ударов в минуту, — объяснила кардиолог Анна Кореневич. — И после этого без последствий возвращается к норме. В состоянии покоя нормой считаются 60–90 сокращений в минуту. Превышение этих цифр — это уже тахикардия.Вообще есть норма ударов в минуту при физической нагрузке. Максимально допустимое количество сердечных сокращений рассчитывается по формуле: 220 минус возраст человека. То есть если вам 40 лет, то пульс не стоит выпускать выше границы в 180 ударов. Если вам уже исполнилось 50, то максимальная нагрузка должна составлять не более 170 ударов, и так далее.Но это предельная нагрузка, если речь не идет о людях с некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Для них нормы ниже, и в каждом отдельном случае стоит посоветоваться с лечащим врачом.Иногда повышенный пульс может быть следствием нарушений в работе организма— При фибрилляции желудочков сердце начинает сокращаться 300 раз в минуту, — говорит кардиолог Кореневич. — Это приводит к сбою кровообращения и даже к остановке сердца — внезапной сердечной смерти.В некоторых случаях и 250 ударов в минуту могут оказаться смертельно опасным ритмом.Эксперт рекомендует в случае повышенного пульса измерять артериальное давление. Если оно в норме, слегка повышенное или пониженное — повода для тревоги нет. Тем более есть некоторые особенности организма, которые могут учащать пульс, например повышенная температура. Каждый лишний 1 градус ускоряет сердце на 10 ударов.В каких случаях нужно срочно обращаться в больницуЕсли повышенный пульс сопровождается:болью в груди;одышкой;обмороком;головокружением;ощущением, что «сердце выскакивает из груди»;повышенным или пониженным давлением.