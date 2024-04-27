Исследование выявило виновника набора веса после 50 лет
Исследование показало, что IL-6, важная молекула иммунной системы, затрудняет процесс сжигания жира у пожилых людей, что стимулирует набор лишнего веса. Эксперименты на мышах демонстрировали, что с возрастом уровень активности IL-6 снижается, что в свою очередь способствует набору веса.
Эти результаты открывают новые перспективы для понимания работы иммунной системы в процессе старения и поиска новых методов борьбы с возрастным набором веса. Однако важно отметить, что воздействие на IL-6 требует осторожности из-за его сложного влияния на различные организмы.
Это исследование может послужить основой для разработки новых подходов к борьбе с возрастным набором веса и улучшению качества жизни пожилых людей.
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