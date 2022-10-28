Почувствовать заранее: эти 5 вещей происходят с вашим телом перед сердечным приступом

Надвигающуюся сердечную катастрофу многие связывают с болью в груди. Но не всегда это самый первый признак. А на те, что реально предупреждают об опасности, мы не обращаем внимания.Инфаркт бывает сложно распознать даже когда он уже произошел. Кардиологам не раз приходилось сталкиваться с его стертыми формами, когда однозначный ответ может дать только ЭКГ. Еще сложнее предсказать инфаркт, точнее время, когда он произойдет. Сейчас разрабатываются различные компьютерные программы, которые по результатам исследований вычисляют риск сердечной катастрофы. Но иногда само тело подсказывает, что надвигается инфаркт.Особое внимание нужно уделять ощущениям, которые могут появиться в руках, спине, шее, челюсти или животе. Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения назвали пять симптомов, которые способны предупредить о надвигающемся приступе:боль;онемение;пощипывание;покалывание;в целом неприятные ощущения, тревожность.— При сердечном приступе подача крови к сердцу внезапно блокируется из-за тромба, — объяснили кардиологи. — Требуется быстрое медицинское вмешательство, чтобы предотвратить риск необратимого повреждения сердечной мышцы.Также неприятные ощущения могут сопровождаться прерывистым дыханием, внезапной тошнотой и рвотой, головокружением, чувством усталости, холодным потом или, наоборот, чувством жара. Врачи рекомендуют тут же обратиться за медицинской помощью, если почувствовали хотя бы два из перечисленных симптомов. Благодаря этому можно предотвратить неблагоприятные последствия или даже летальный исход. Нужно только прислушиваться к своему организму и не бояться проконсультироваться с врачами.— К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания являются причиной четверти всех смертей, — говорит профессор Стивен Повис. — И очень важно объяснить людям, как распознать, что они сами или в их окружении кто-то сейчас переживает сердечный приступ.Кардиологи рекомендуют не игнорировать все сигналы организма и не стесняться консультироваться с врачами.— Чем быстрее вы будете действовать, тем больше шансов на полное выздоровление, — подчеркнул Стивен Повис в Express. — Общая выживаемость у людей, перенесших инфаркт, составляет 7 из 10 человек, при раннем обращении шансы увеличиваются до 9 из 10 человек.У женщин — особые симптомыдоктор медицинских наук, профессор, академик РАН, главный внештатный кардиолог-аритмолог Минздрава России, директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева— Все заболевания сердца у женщин носят своеобразный характер. Они дебютируют симптомами, которые отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины, — обращает внимание Елена Голухова. — Обычно это атипичное течение инфаркта в том числе. Из-за этого к женщинам реже применяются эффективные методы диагностики и лечения — ангиопластика коронарных артерий и тем более операции на сердце — например, аортокоронарное шунтирование.Эксперты Гарвардской медицинской школы систематизировали различные многолетние исследования, связанные с женским инфарктом. Ученые собрали список симптомов, которые чаще всего появляются у женщин за несколько дней перед сердечным приступом.Атипичная усталость — 71 % опрошенныхНарушение сна — 48 %Одышка — 42 %Расстройство желудка — 39 %Беспокойство — 36 %Учащенное сердцебиение — 27 %Слабость в руках — 25 %Изменения в мышлении или памяти — 24 %Проблемы со зрением — 23 %Потеря аппетита — 22 %Покалывание в кистях и/или предплечьях — 22 %Затрудненное дыхание по ночам — 19 %