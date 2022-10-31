Как снизить риск внезапной сердечной смерти
Когда мы говорим о внезапной сердечной смертности, мы говорим о смертности в течение часа после какого-то вида деятельности., объясняет специалист.
Внезапную сердечную смертность часто ассоциируют с занятиями спортом, если она происходит после физической нагрузки.
Эксперт отмечает, что есть определенная группа риска и причины, которыми может быть вызвано это состояние.
При этом врач отмечает, что именно внезапные сердечно-сосудистые смертности случаются очень редко. Как правило, им предшествуют определенные причины.
Один из лидеров причин внезапной сердечной смертности — ишемическая болезнь сердца у людей старше 35-ти лет, аритмия, миокардиты, разрывы аорты, поражения клапанов сердца, врожденные заболевания сердца.
Это причины, которые просто не были диагностированы, и по ошибке человек был допущен до занятий спортом. Поэтому и существуют строгие критерии к спортивным нагрузкам, отмечает эксперт.
Есть такие заболевания, которые не связаны с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это, как правило, острые перенапряжения, просто предельная физическая нагрузка, которая дает осложнения.
Вторая из частых причин внезапной сердечной смертности – сотрясение сердца.
Это процесс, при котором в результате низкоинтенсивного непроникающего воздействия происходит преждевременная внезапная смерть.
Поэтому самая важная задача – своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивает эксперт.
Спасти человека при внезапной сердечной смертности можно, если адекватно и своевременно оказать реанимационные предприятия. Но все зависит от того, что было причиной, объясняет врач.
Если случился разрыв аневризма аорты, спасти человека невозможно. Если произойдет просто остановка сердца, и будут правильно проведены реанимационные предприятия, человек останется жив.
Берегите себя и обращайтесь за помощью к специалистам.
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