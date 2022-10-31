Врач предупредил об опасных последствиях повышенного и пониженного давления

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Андрей Тяжельников: хроническое отклонение артериального давления от нормы как в сторону повышения, так и понижения может иметь фатальные для человека последствия.Врач напомнил в интервью о необходимости контролировать артериальное давление и знать о склонности к повышению или понижению. Андрей Тяжельников отметил, что опасные последствия возможны как при повышенном, так и при пониженном давлении.Говоря о рисках, связанных с гипертензией, медик уточнил, что в этом состоянии человек становится склонным к возникновению сердечного приступа.«При регулярном повышении давления происходят негативные изменения в сосудах, развиваются атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, когда нарушается кровоснабжение сердечной мышцы и повышается риск инфаркта», - приводит слова врача «Вечерняя Москва».Медик подчеркнул, что периодические показатели давления 140 на 90 и выше являются показателем имеющейся артериальной гипертензии, требующей лечения.Объясняя опасность низкого АД (гипотонии), Тяжельников сообщил, что хотя оно считается менее опасной проблемой, риск инфаркта возникает и в его случае.«Пониженное артериальное давление со значениями ниже 85/55 приводит к недостаточному кровообращению, гипоксии, нарушениям сердечного ритма, и его регулярные приступы опасны», - постулировал эксперт.