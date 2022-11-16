Что происходит с вашим телом, когда вы едите виноград

В Америке виноград - один из самых популярных фруктов. К тому же в нём много питательных веществ и он сладкий на вкус. Диетолог Ширлин Рид отмечает, что виноград приносит пользу организму. Но только если его употреблять в умеренных количествах.Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться при употреблении винограда, - это большое количество сахара в этом продукте. Так, в примерно 16 виноградинах - около 7,5 г сахара.По словам экспертов, виноград может повлиять на организм как положительно, так и отрицательно. Вот чего вам стоит ожидать.Мозг скажет вам спасибо. Виноград способен улучшить концентрацию и память. К тому же благодаря антиоксидантным соединениям в составе винограда может уменьшиться окислительный стресс в мозге. Это позволит защитить мозг от ухудшения когнитивных функций и от потери памяти с возрастом. Научные исследования показывают, что за счёт антиоксиданта ресвератрола можно снизить также риск развития болезни Альцгеймера. В организме уменьшится воспаление. Из-за хронического воспаления может возникнуть множество проблем со здоровьем. Это и диабет, и рак, и болезни сердца, и многое другое. Также в винограде, особенно в красном, содержится большое количество ресвератрола. Известно, что это вещество защищает от воспаления.Придёт в норму кровяное давление. Виноград помогает сбалансировать давление, так как богат калием и содержит мало натрия. Исследование, опубликованное в 2016 году в издании Nutrients, показало, что калий снижает давление, расширяет артерии и вены, вымывает из организма избыток натрия. Улучшится сон. Всё дело в том, что в винограде есть небольшое количество мелатонина. Этот гормон регулирует циклы сна и бодрствования. Рекомендуется употреблять виноград за 1-2 часа до отхода ко сну. Но важно помнить о размере порции, поскольку в этом продукте много сахара. Может возникнуть расстройство желудка. Это произойдёт, если вы съедите слишком много винограда. Объясняется это тем, что организм получает слишком много фруктозы, которая в больших количествах может привести к газообразованию.