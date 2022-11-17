Почему болит живот сверху справа: врачи назвали 6 главных причин

Любая острая боль, которая появляется в животе — это веский повод вызвать скорую помощь. Такой симптом может предупреждать о серьезной патологии, и если вовремя не показаться врачу, то не исключены тяжелые осложнения.Внезапная боль чаще всего появляется из-за изжоги или гастрита, но может возникнуть, например, из-за кровоточащей язвы желудка, аппендицита и даже перитонита. Если вы накануне переели жирной пищи, то высока вероятность, что в животе появится тяжесть и неприятные ощущения. А скопление газа в кишечнике может спровоцировать вздутие.Однако, когда речь идет о сильной и резкой боли, все же стоит насторожиться. В этом случае глотать таблетки и ждать, пока «само все пройдет» точно нельзя. Лучше перестраховаться и вызвать скорую, потому что внезапная острая боль в животе — чаще всего опасный звоночек.Одна из самых распространенных жалоб — это боль в животе сверху с правой стороны. По словам экспертов, она может возникать по нескольким причинам.ИзжогаЭто, пожалуй, самая распространенная и безобидная причина. Когда человек страдает от изжоги, он ощущает сдавливающую боль, а также мучается от «жжения» в желудке и пищеводе.— Изжога, расстройство желудка или кислотный рефлюкс могут вызывать боль в верхней части желудка, жжение в груди и кислый привкус во рту. Человек может ощущать давление в груди или животе, которое проходит после отрыжки, — говорит врач общей практики Рошаан Салуджи.COVID-19Коронавирус, к сожалению, никуда не делся. Вирус продолжает мутировать и заражать людей, появляются новые штаммы и новые симптомы. Однако еще в прошлом году заболевшие жаловались на сильную боль в животе, тошноту, диарею и рвоту. После обследования врачи делали вывод: человек заразился COVID-19.Сейчас этот симптом тоже нельзя не учитывать, особенно, если у вас есть проблемы с ЖКТ, например, хронический гастрит. Ведь инфекция «бьет» в самые слабые места, поэтому первые симптомы могут быть похожи на сильное отравление.Жировая болезнь печениПечень — молчаливый орган, который долго не будет болеть. И если из-за него начались неприятные ощущения, значит, вам нужна срочная медицинская помощь.Накопление жира в печени способно повредить орган и привести к воспалению и рубцеванию. Вы можете испытывать боль в верхней правой части живота, если у вас запущенная форма жировой болезни печени — фиброз.По данным NHS, люди с фиброзом могут испытывать следующие симптомы:тупую или ноющую боль в правом верхнем углу живота (над правым нижним краем ребер);сильную усталость;необъяснимую потерю веса;слабость и апатию.Камни в желчном пузыреПо данным статистики, количество людей, страдающих желчнокаменной болезнью, возрастает чуть ли не на 50 процентов каждые 10 лет. Чем старше женщины или мужчины, тем выше вероятность развития желчнокаменной болезни.Большинство людей с желчнокаменной болезнью не испытывают никаких симптомов. Это называется «молчаливыми» конкрементами. Если они вообще обнаруживаются, то обычно только случайно, например, при ультразвуковом или рентгенологическом исследовании.Но иногда возникают боль и неспецифические симптомы в верхней части живота, такие как чувство переполнения или давления, отрыжка и метеоризм. Эти «сигналы» обычно появляются после еды и могут усиливаться при употреблении жирной и/или жареной пищи.Проблемы с почкамиВ этом случае тоже виноваты камни. Когда камень выходит из почки, человек испытывает очень сильную боль. Этот процесс может затянуться на несколько часов или дней.На наличие камня в почке на ранних этапах могут указать следующие симптомы:появились жжение и резь над лобком и в мочеиспускательном канале — вам стало больно ходить в туалет;вы страдаете от боли в пояснице. Чаще всего она появляется после резких движений или же обильного питья (особенно, если вы выпьете рассол или пиво);у вас внезапно стала повышаться температура, хотя никаких других симптомов ОРВИ нет;вам знакомо ощущение почечной колики — это резкая и сильная боль, которая появляется с одной стороны в районе поясницы с иррадиацией (распространением) вниз, по ходу мочеточника;появившаяся боль в пояснице отдает в ногу, живот, половые органы.РакПри боли в животе справа вверху можно подозревать рак поджелудочной железы, говорят врачи. В этом случае человек ощущает тупую боль в верхней части живота и/или в средней или верхней части спины, которая приходит и уходит.Конечно, болеть поджелудочная может по другим причинам, и рак среди них — далеко не на первом месте. В любом случае, если вы ощущаете боль в животе, которая только усиливается, не тяните, вызывайте скорую — ожидание может стоить жизни.