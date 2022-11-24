Употребление кофе натощак наносит вред здоровью - диетолог Пономарева

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Употребление кофе — неотъемлемая часть повседневной жизни, но данные свидетельствуют о том, что оно может нанести вред натощак.Зависимость от кофе широко распространена во всем мире, помогая людям, лишенным сна, бодро начать свой день. На самом деле, утренний кофе — одно из самых популярных средств от нарушений сна, но употребление кофеина после пробуждения может нарушить гормональный баланс. Несмотря на то, что он содержит мощные антиоксиданты, исследователи рекомендуют наполнять желудок едой перед утренним кофе. Вот почему.Потребление кофе после пробуждения может значительно повлиять на контроль уровня глюкозы. Нарушение сна и потребление кофе независимо ухудшают толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину у здоровых взрослых.Крепкий черный кофе натощак увеличил реакцию глюкозы в крови на их сладкий напиток примерно на 50 процентов.Новое исследование предполагает, что употребление черного кофе после пробуждения может оказать значительное влияние на уровень сахара в крови и метаболический контроль. Другими словами, уровень сахара в крови снижается, когда организм первым делом принимает кофе после бессонной ночи.«Причина в том, что кофе очень быстро повысит уровень кортизола, и организму потребуется много времени, чтобы вернуться в нормальное состояние. Этот гормон контролирует наши биологические часы и способность бодрствовать. Потребление кофе натощак повысит уровень кислоты в желудке, что может привести к вздутию живота и рвоте»., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Хотя для понимания долгосрочных рисков необходимы дополнительные исследования, считается, что нарушение метаболизма является фактором риска таких осложнений, как диабет.