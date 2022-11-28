Зависимость от капель в нос: как опознать и избавиться

Как понять, что вы плотно сидите на «волшебной пилюле» лекарственного препарата? А главное, что с этим делать? Рассказывает Super отоларинголог Михаил Ремнев.Признаки зависимостиТревогу стоит бить в том случае, если через пять – семь дней приема сосудосуживающих капель заложенность носа не прошла и приходится повышать дозировки лекарства на одну – три капли в день. Этот эффект бумеранга в медицине называют тахифилаксией — понижением эффективности препарата из-за его чрезмерного употребления. Если к такому состоянию добавляется жжение в носу, снижение обоняния, головная боль и тахикардия, то есть риски, что вы подхватили медикаментозный ринит. Так называется хронический насморк из-за злоупотребления быстродействующими препаратами.Причины возникновенияГлавная проблема — самолечение заложенности носа. Часто больной хочет быстрого результата и тянется за сосудосуживающими каплями, которые мгновенно облегчают состояние. Но важно помнить, что они не устраняют причину болезни. Если человек лечит ринит только каплями, то нет ничего удивительного, что заболевание затягивается, а дозировки и допустимые сроки применения препарата нарушаются. В таком случае и формируется зависимость.Как диагностироватьДиагноз ставит только доктор, поэтому завязывайте с самолечением и отправляйтесь к лору. Чтобы диагностировать пагубную зависимость от капель, врач соберет у вас анамнез, посмотрит результаты общего анализа крови, изучит рентгеноскопию носовых пазух и проведет эндоскопическое исследование носовой полости.Как избавиться от зависимостиЭтот недуг прекрасно поддается лечению даже в самых запущенных случаях. Важное уточнение: резко отменять сосудосуживающие капли нельзя, ведь при решительном отказе от лекарства отек слизистой носа станет очень большим. Бороться с пагубным пристрастием нужно маленькими шагами, медленно снижая дозу.Также врач назначает консервативные или хирургические методы лечения в зависимости от тяжести диагноза пациента. При консервативном лечении прописывают антигистаминные и кортикостероидные препараты, а также подключают к ним промывание носа и физиопроцедуры. В некоторых случаях назначают внутриносовую блокаду — это инъекционное введение лекарства в слизистую носа. Курс лечения составляет до десяти сеансов.Если консервативное лечение не дает положительного результата, врач использует хирургические методы. Чаще всего назначают конхотомию (удаление избыточных тканей нижней и средней носовых раковин) или радиоволновую вазотомию (уменьшение размера увеличенных носовых раковин с помощью радиоволны). Эти процедуры дают быстрый и стойкий результат.