Почему трясутся руки: 5 серьезных причин
Подробнее о том, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать дрожь в руках – в материале "Рамблера".
Гипертиреоз
Гипертиреоз – это состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много тиреоидных гормонов. В связи с этим физиологические процессы в организме ускоряются. В частности, это отражается на нервной системе: возникают сбои в передаче нервных импульсов, что приводит к постоянному тремору рук.
Пониженный уровень сахара в крови
Глюкоза является топливом для мышц и нервных окончаний. Если этого вещества в дефиците, может возникнуть дрожь и слабость в руках. Нередко причиной гипогликемии являются диабет или неполноценное питание.
Проблемы с печенью или почками
Порой дрожь в руках – это призрак почечной или печеночной недостаточности. При возникновении данных состояний организм не справляется с выведением вредных веществ, и это затрудняет работу нервной системы.
Для почечной недостаточности также характерны повышенная утомляемость, тошнота, рвота, отеки, судороги и частные мочеиспускания. При хронической печеночной недостаточности также возникают вышеуказанные симптомы, но еще к ним добавляются диарея, кровь в кале или рвоте.
Болезнь Паркинсона
Дрожащие руки – один из основных симптомов данного недуга. Однако не стоит забывать, что эта болезнь, как правило, проявляется после 50 лет.
Рассеянный склероз
Этот недуг поражает нервные волокна, которые рассредоточены по разным областям головного и спинного мозга. Если тремор появился внезапно и является асимметричным, это может указывать на рассеянный склероз.
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