Врач дал рекомендации, как не набрать вес зимой

В зимний сезон у многих зачастую повышается аппетит и снижается физическая активность. Это приводит к образованию лишнего веса, рассказала врач общей практики Анастасия Жданова.По ее словам, в осенне-зимний период масса тела человека увеличивается примерно на 5%.«Физиология такова, что в холода организм накапливает жировую ткань из-за холодов, рациона, отсутствия света и солнца», – цитирует слова медика портал «Утро.Ru».Для тех, кто не желает заработать лишние килограммы, важно одеваться по сезону для сохранения тепла, напомнила специалист. Также необходимы регулярные физические нагрузки в виде тренажеров, прогулок на улице и зимних видов физической активности.Особо врач остановилась на рационе питания, в который полезно включать побольше белка.«Это молодое нежирное мясо, рыба, нежирные молочные продукты. Дополнительным источником белка могут стать протеиновые коктейли, которые также позволяют снизить аппетит и калорийность последующего приема пищи примерно на 30%», – отметила эксперт.Кроме того, рацион необходимо разнообразить за счет овощей, фруктов и зелени. Оптимальным режимом питания является прием пищи 4–6 раз в день, порекомендовала медик.