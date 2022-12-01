Врач Андреева: стресс на работе быстро приводит к болезням сердца

Стресс иногда может быть полезен для организма, но, по словам врача, слишком сильный стресс может представлять опасность для здоровья.Работа — это то, чем мы все должны заниматься, и в некоторые дни или недели это лучше, чем в другие. Однако слишком сильный стресс, независимо от того, вызван ли он работой или нет, может увеличить риск сердечных заболеваний."Недостаток сна увеличивает стресс. Было показано, что повышенный уровень стресса оказывает неблагоприятное воздействие на ваше кровяное давление. Стресс на работе напрямую связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Заставляя свое тело выполнять повседневные дела без достаточного количества сна, вы в конце концов повредите его. Рекомендуется спать не менее шести-восьми часов в сутки, поэтому убедитесь, что вы спите регулярно, и ваше сердце будет вам за это благодарно", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Высыпаться — это одно, но когда мы бодрствуем, наш разум спешит: мы слишком много думаем, мы постоянно заняты, и нам не хватает времени, чтобы уменьшить стресс в нашей повседневной жизни.Вторичные признаки высокой реактивности ЧСС, а также высокого АД могут быть в значительной степени связаны с низким тонусом блуждающего нерва. Однако остается главный вопрос о причинно-следственной связи между рабочим стрессом и тонусом блуждающего нерва. Возможно, что хронический стресс напрямую снижает тонус блуждающего нерва посредством неизвестного нейрофизиологического механизма.Медитация, рисование, игра на музыкальном инструменте, прогулки на свежем воздухе — что бы это ни было, занятие любимым делом может помочь снять стресс.