Невролог Алехина: изменения ногтей, кожи и волос наблюдаться на ранней стадии деменции

Деменция описывает сложный набор заболеваний со многими известными проявлениями, вызывающими большие трудности в диагностике.Основные болезни ежегодно способствуют изоляции и отчуждению миллионов людей. Но без лечения ранняя диагностика остается лучшим решением для замедления прогрессирования деменции. Понимание всего спектра кожных клинических проявлений, как физических, так и неврологических, оказалось критически важным для обеспечения этого."Несколько исследований показали, что изменения в волосах и ногтях могут происходить наряду с ухудшением когнитивных функций. При болезни Альцгеймера возникают поражения волос и ногтей и нарушается симпатическая судо-секреторная реакция кожи. Поэтому кажется, что кожные проявления, связанные с синдромами деменции, могут служить ценным признаком в ходе диагностики", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Согласно отчету, поражения кожи, характерные для болезни Альцгеймера, как правило, возникают из-за плохой гигиены. Однако иногда возникают экскориационные расстройства, которые описывают хроническое расчесывание кожи или микозы.В докладе утверждается, что изменения в волосах и ногтях наблюдаются у 70% пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Помимо специфических кожных симптомов, в исследовании особое внимание уделяется поражениям ногтей при болезни Альцгеймера.