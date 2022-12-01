Должны ли требовать бумажный полис ОМС в поликлинике: в силу вступили новые правила

С 1 декабря в России полисы ОМС будут только электронными. Означает ли это, что бумажный полис теперь носить с собой не нужно? Или же он всё так же необходим?Отказ от бумажных полисовПолис ОМС (обязательного медицинского страхования) по закону с 1 декабря можно не носить с собой в поликлинику — он будет действительным и в электронном виде, при предъявлении паспорта. Причем самим менять бумажный полис на электронный не надо — он сформируется автоматически.— Застрахованные при обращении за медицинской помощью обязаны предъявить по своему выбору полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о рождении), — такие изменения в закон об ОМС заработают в первый день зимы, сообщает «РГ».Теперь у каждого россиянина будет индивидуальный штрихкод, который позволит получить медпомощь по всей стране. Оформляется он автоматически после рождения ребенка либо по заявлению гражданина (если у него нет полиса), а также на основании информации, полученной от госорганов, в том числе отделений ЗАГС. Данные тех, у кого есть полис ОМС, автоматически переносятся в госрегистр.Об отмене бумажных полисов ОМС заявляли в Минздраве уже давно. Причиной чиновники назвали неудобство — нередко пациенты забывали взять документ с собой на прием к врачу, поэтому им отказывали в предоставлении медпомощи. Сейчас это будет невозможно, что указано в документе. Но пока только в теории.Пока система обкатывается — носите полис с собойПо данным юристов, пока в поликлиниках еще возможны накладки — новая цифровая система еще обкатывается. Поэтому россиянам всё же рекомендуют брать с собой бумажные полисы.— Еще не все больницы России готовы принимать пациентов с ОМС в электронном виде. И уж тем более не все лечебные учреждения смогут оперативно обмениваться информацией друг с другом, — считает адвокат Ольга Сулим.Также ранее сообщалось, что «полис ОМС в бумажном виде может потребоваться в случае сбоев в работе электронных сервисов в период ввода системы в эксплуатацию». Об этом говорилось в сообщении правительства.Как получить специализированную помощь по полису ОМСПостановление Правительства РФ о Программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022–2024 годы — это открытый документ, ознакомиться с ним может каждый.В приложении к документу перечислены все виды специализированной медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, которые можно получить по полису ОМС.