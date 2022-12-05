Доктор Шишонин рассказал, что вреднее при гипертонии: соль или сахар

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Так соль или сахар — белая смерть? Давайте разберемся. Что вреднее для людей с повышенным давлением? Вот мнение доктора Шишонина.Откажитесь от соли и избавитесь от гипертонии — работает ли такой метод контроля артериального давления? И что на самом деле вреднее: избыток соленого в рационе или перебор со сладким, если у вас гипертония?Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»Соль против сахара- Отказ от соли не избавит вас от гипертонии, — считает кандидат медицинских наук Александр Шишонин. — Дело в том, что у гипертонии совершенно другие причины, не связанные с употреблением соли.По словам врача, объяснение, что соль задерживает жидкость в организме и поэтому повышается давление, — «странное и обывательское».- Организм обладает системой компенсации, развиты буферные системы, которые все это легко компенсируют на уровне биохимии, — объясняет доктор Шишонин. — Как только вы съедите что-то, то соль тут же распределится в организме, или ее выведут почки, или она выйдет с потом. А еще есть дыхание. Ведь легкие — это тоже выделительный орган, про который многие забывают, особенно когда имеют дело с почечными болезнями.А вот что стоит исключить из рациона — так это сахар, говорит врач. Хотя мало кто связывает гипертонию с употреблением сахара и углеводов.Положительный эффект- Неправильно думать, что сахар не задерживает воду в организме, — обращает внимание Александр Шишонин. — Чтобы утилизировать глюкозу, нужно очень много воды. И ее количество сопоставимо с тем количеством, которое необходимо для утилизации соли, и даже больше.По опыту лечения пациентов с гипертонией, врач отмечает положительный эффект после исключения из их рациона сладкого и мучного.- Когда я рекомендую отменить все сладкое, хлеб, мед, каши, рис, макароны, картофель и другие углеводы, это помогает как по мановению волшебной палочки — и у человека нормализуется давление, — рассказывает врач. — На самом деле, соль — гораздо менее патогенный агент, чем чистый сахар или другие продукты с высоким содержанием глюкозы.Доктор Шишонин рекомендует уменьшать употребление сладкого тем, кто страдает от повышенного давления, но и не злоупотреблять солью.- Конечно, не надо съедать за раз по три копченые или маринованные скумбрии. От этого плохо будет даже человеку с нормальным давлением, — предупреждает эксперт. — Но если у вас гипертония, то употреблять в пищу макароны или торты или заедать тортами ужин — это уже преступление по отношению к самому себе. А если еще и лишний вес имеется — двойное преступление по отношению к собственному здоровью.