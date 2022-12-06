Терапевт Малышева перечислила опасные бессимптомные заболевания

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева напомнила, что существуют опасные заболевания, которые могут протекать бессимптомно.Так, одним из таких заболеваний, по словам врача, является гипертония. Она опасна тем, что может спровоцировать инсульт, при этом ярко-выраженных симптомов у нее нет. Пациенты должны регулярно проверять давление самостоятельно, так как почувствовать изменения порой сложно, уточнила эксперт.Нет симптомов и на начальной стадии рака груди, отметила Малышева. Диагностировать недуг можно лишь в случае медобследования, добавила Елена. Поэтому, по ее словам, так важно проходить регулярную диагностику.