Нутрициолог Мещерякова рассказала о вреде и пользе кваса

Нутрициолог Анна Мещерякова рассказала о вреде и пользе кваса.Прежде всего она отметила, что не всегда квас в магазинах - этот именно тот традиционный русский напиток. В нём могут содержаться искусственные примеси, красители, стабилизаторы. В магазинном квасе могут содержаться лимонная или щавелевая кислота, спирт.«Основа настоящего кваса - вода, сахар, ржаная мука или иная основа, солод, дрожжи», - уточнила Мещерякова.Важно, чтобы на этикетке было указано, что квас прошёл двойное брожение. Это означает, что напиток создавали две группы микроорганизмов: дрожжи и молочнокислые бактерии.«Первые отвечают за переработку сахаров и образование этилового спирта. Вторые - за появление молочной кислоты и той самой кислинки, за которую ценят и любят квас», - пояснила нутрициолог.Правильно сделанный квас богат витаминами группы В (В1, В2, В3, В6). В нём также есть витамин Е, кальций, фосфор. Квас нормализует кислотность к ЖКТ, нормализует аппетит.Но это напиток не на каждый день. За один раз можно выпить не более 150-200 мл кваса.Нутрициолог Ирина Писарева предупредила, что в квасе есть некоторое количество алкоголя.

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