Флеболог Калачев: запущенный варикоз может перейти в тромбоз

Запущенный варикоз может превратиться в тромбофлебит — состояние, при котором происходит образование тромбов в венах с сопутствующим воспалением стенок сосудов, предупреждает Андрей Калачев, хирург-флеболог клиники Dega. Он подчеркивает опасность данного заболевания для жизни и дает консультацию россиянамВ отличие от распространенного мнения, варикоз может возникнуть не только у людей среднего возраста, отмечает специалист. По его наблюдениям, варикозные изменения могут проявиться даже у 20-летних пациентов. При этом, по словам Калачева, женщины сталкиваются с этим заболеванием вдвое чаще, чем мужчины.Калачев обращает внимание на факторы, способствующие развитию варикоза, такие как сидячий образ жизни или, наоборот, длительное стояние, интенсивные физические упражнения, избыточный вес, ношение высоких каблуков и применение женских гормональных препаратов.Он предупреждает, что запущенный варикоз не только портит внешний вид ног, но и может иметь серьезные последствия. Запущенный варикоз может спровоцировать тромбофлебит, при котором стенки вен воспаляются, а внутри образуются тромбы. Это опасно, так как тромбы могут оторваться и заблокировать кровоток в артериях легких, вызывая тромбоэмболию легочной артерии, что угрожает жизни пациента.Варикоз также может стать причиной трофических язв — не заживающих ран на ногах. Со временем эти язвы могут увеличиваться и начать гноиться, подчеркивает специалист.«Для предотвращения негативных последствий варикоза важно своевременно обратиться к флебологам. Лечение варикоза включает прием лекарств, ношение компрессионного белья, физиотерапию и в некоторых случаях хирургическое вмешательство», — заключает Калачев.Если у вас появились признаки варикозного расширения вен, важно принять меры."Самое важное — получить профессиональную консультацию специалиста. Обратитесь к хирургу-флебологу или сосудистому хирургу для оценки состояния ваших вен и разработки плана лечения. Врач может назначить дополнительные исследования, такие как ультразвуковое исследование вен (дуплексное сканирование), чтобы более точно оценить состояние ваших вен и определить необходимость лечения", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Измените образ жизниВ случае варикозного расширения вен важно предпринять шаги для улучшения кровообращения и снижения давления в венах. Это может включать в себя уменьшение периодов стояния или сидения без движения, регулярные упражнения для укрепления ног и ношение компрессионного белья, - говорит Андреева.Избыточный вес может увеличить нагрузку на ваши вены, поэтому стремитесь к здоровому весу с помощью правильного питания и умеренной физической активности.Избегайте чрезмерных нагрузок на ногиОграничьте длительные периоды стояния или сидения, избегайте чрезмерных физических упражнений, особенно тех, которые связаны с поднятием тяжестей.Поддерживайте ноги в поднятом положенииПридайте ногам высокое положение, когда это возможно, чтобы улучшить кровообращение и снизить отечность.Пользуйтесь компрессионным бельемВрач может рекомендовать вам ношение компрессионных чулок или колготок для уменьшения отечности и улучшения кровообращения в ваших ногах.ЛечениеВ зависимости от тяжести вашего состояния врач может порекомендовать лечение, включающее лекарства, процедуры склеротерапии (введение специального раствора в расширенные вены), лазерное или хирургическое удаление вен."Помните, что раннее обращение к врачу и принятие соответствующих мер могут помочь предотвратить прогрессирование варикозного расширения вен и связанные с ним осложнения", - говорит Андреева.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки