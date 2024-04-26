JEM: редкая генная мутация дает ключ к предотвращению диабета 1 типа

Уникальная генетическая мутация у двух братьев и сестер, которая никогда не наблюдалась ни у кого больше, была обнаружена британскими исследователями из Университета Эксетера, указывая путь к новым вариантам лечения диабета 1 типа.Мутация находится в гене белка, называемого лигандом запрограммированной смерти 1 (PD-L1), и новое исследование объясняет, как он может быть ответственен за аутоиммунную форму диабета, которая развилась у детей в очень молодом возрасте.«Мы обыскали весь земной шар, просматривая все известные нам крупномасштабные наборы данных, и не смогли найти другое семейство», — говорит молекулярный генетик Мэтью Джонсон из Эксетерского университета в Великобритании. «Таким образом, эти братья и сестры предоставляют нам уникальную и невероятно важную возможность исследовать, что происходит, когда этот ген отключается у людей».Диабет 1 типа также известен как аутоиммунный диабет из-за того, что встроенная иммунная система организма атакует бета-клетки поджелудочной железы, останавливая нормальное производство инсулина. Людям с этим заболеванием приходится регулярно вводить инсулин, чтобы контролировать уровень сахара в крови.У братьев и сестер, которым на момент исследования было 10 и 11 лет, диабет развился в первые недели жизни. Более тщательный анализ иммунных клеток братьев и сестер подтвердил, что их уникальная генетическая мутация препятствует правильной работе белка PD-L1.Поскольку PD-L1 и его рецептор PD-1 объединяются в своего рода механизм безопасности, контролирующий иммунную систему, а лечение рака, блокирующее функции PD-L1, также может привести к развитию диабета, похоже, что PD-L1 имеет решающее значение в предотвращении возникновения диабета 1 типа.Однако неожиданно оказалось, что иммунная система двух молодых братьев и сестер работала почти как обычно, даже без регуляции иммунной системы, которую обычно обеспечивают PD-L1 и PD-1.«Мы думаем, что PD-L2, еще один лиганд PD-1, хотя и менее изученный, чем PD-L1, может служить резервной системой, когда PD-L1 недоступен», — говорит врач-ученый Масато Огиши из Рокфеллеровского института в Нью-Йорке.Одним из ключевых выводов, к которым пришли исследователи, является то, что белок PL-D1 имеет решающее значение для предотвращения диабета 1 типа, но не имеет решающего значения для поддержания нормального функционирования многих других функций иммунной системы.Подсказки, которые дает генетическая мутация, а также связь между лечением рака и диабетом, могут помочь открыть новые способы борьбы с возникновением диабета 1 типа – если исследователи смогут выяснить, как PD-L1 предотвращает его и как PD-L2 действует как резервная копия.«Теперь нам необходимо наладить связь между различными типами клеток, что имеет решающее значение для предотвращения аутоиммунного диабета», — говорит иммунолог Тимоти Три из Королевского колледжа Лондона в Великобритании. «Это открытие расширяет наши знания о том, как развиваются аутоиммунные формы диабета, такие как диабет 1 типа. Это открывает новую потенциальную цель для лечения, которое могло бы предотвратить диабет в будущем».

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