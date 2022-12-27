Психиатр Меринов раскрыл три скорости развития алкоголизма

Доктор медицинских наук, психиатр Алексей Меринов назвал три скорости развития алкоголизма.По словам медика, генетика и большие дозы спиртного увеличивают риск развития алкогольной зависимости:"При высокопроградиентной в алкоголика можно превратиться за два-три года регулярного употребления. При среднепроградиентной — за семь-десять (а иногда и больше) лет. При низкопроградиентной, благодаря генетическим особенностям организма, весь процесс способен растянуться до 15-20 лет".Меринов подчеркнул, что в России преобладают средние и высокопроградиентные типажи.