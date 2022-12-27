Психиатр Меринов раскрыл три скорости развития алкоголизма
По словам медика, генетика и большие дозы спиртного увеличивают риск развития алкогольной зависимости:
"При высокопроградиентной в алкоголика можно превратиться за два-три года регулярного употребления. При среднепроградиентной — за семь-десять (а иногда и больше) лет. При низкопроградиентной, благодаря генетическим особенностям организма, весь процесс способен растянуться до 15-20 лет".
Меринов подчеркнул, что в России преобладают средние и высокопроградиентные типажи.
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