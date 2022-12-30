Как понять, что на самом деле у вас болит

Определение причины рефлекторных болей очень важно для выявления многих опасных болезней. Конечно, сама по себе боль — еще не повод для паники, но знать, что происходит в вашем теле, значит вовремя позаботиться о своем здоровье и вовремя предупредить болезниБывают такие боли, которые игнорировать нельзя ни в коем случае, всегда нужно искать причину и избавляться от них. Однако иногда случается, что боль в конкретном месте вызвана той частью тела, которая совсем с этим местом не связана, — рефлекторная боль.Причины рефлекторной болиСердцеЛегкие и диафрагмаПечень и желчный пузырьЖелудок и поджелудочная железаТонкий кишечникТолстая кишка и аппендиксПочкиМочевой пузырьЯичникиРефлекторная боль появляется, когда проблема в одной части тела вызывает боль в другой. Разумеется, информация, представленная ниже, не заменит консультацию у врача, однако она очень важна и раскрывает основные аспекты проблемы: симптомы, на которые нужно обратить внимание, и области сосредоточения боли.1. СердцеЕсли у вас проблемы с сердцем, то болеть может в груди слева. Также боль может отдаваться в левую руку или выше поясницы. Любая боль, связанная с сердцем, может означать потенциальную угрозу для здоровья, которая потребует немедленного медицинского вмешательства.2. Легкие и диафрагмаПроблемы с легкими и диафрагмой могут стать причиной рефлекторных болей в шее (слева или справа) или в верхней плечевой области. Это может быть результатом проблем с дыханием или с диафрагмальным нервом, который проходит от позвоночника в диафрагму через легкие. К респираторным проблемам всегда следует относиться серьезно и не откладывать визит к врачу.3. Печень и желчный пузырьПроблемы в печени и желчном пузыре могут также вызвать боль в шее и верхнем плечевом поясе или с правой стороны груди, сразу под соском. Каждый из нас хорошо знает свое тело и сможет отличить боль в затекших мышцах шеи от серьезной рефлекторной боли. Если вы подозреваете, что боли в шее или в диафрагме рефлекторные, обязательно сходите к врачу.4. Желудок и поджелудочная железаРефлекторная боль в этих областях — в передней и задней частях тела — может означать проблему с желудком и поджелудочной железой. Люди с панкреатитом почти в половине случаев испытывают боль, отдающуюся в спину. Также появляется чувствительность в области живота, особенно в верхней его части. Весьма сложно определить, в каком органе конкретно проблема, когда появляются боли в спине, поэтому запускать этот вопрос нельзя ни в коем случае.5. Тонкий кишечникЕсли у вас проблема с тонким кишечником, то боли могут быть в области живота, возле пупка. Боли в средней части живота (вокруг пупа) могут являться своеобразным сигналом, который нам подает тонкий кишечник (воспаление, спазм, функциональные расстройства). Именно этот участок сосредоточения боли может помочь врачу определить источник боли в животе, так что при осмотре указывайте поточнее, где болит.6. Толстая кишка и аппендиксАппендицит и проблемы с толстой кишкой часто выражаются в рефлекторной боли именно в этих областях живота. Боли в правой стороне живота снизу обычно сразу же вызывают подозрение на аппендицит или на проблему с толстой кишкой. Аппендицит — опасная для здоровья ситуация, которая требует немедленного вмешательства врачей.7. ПочкиПроблемы с почками могут выражаться в болях, распространяющихся по обширной области, включая нижнюю часть спины, живот, таз и бедра. Заболевания почек жизненно важно диагностировать, поэтому, если вы чувствуете боль и дискомфорт в этой области, сразу же обращайтесь к врачу.8. Мочевой пузырьПроблемы с мочевым пузырем проявляются чаще всего в виде боли в нижней части таза, с передней или задней стороны. Так как мочевой пузырь расположен в задней нижней части спины, воспаления этого органа могут вызывать боли в пояснице.9. ЯичникиПроблемы с яичниками могут выражаться в болях как в передней, так и в задней части живота. Киста яичника может вызвать острую колющую боль, обычно с одной стороны живота. Рак яичников — очень серьезное заболевание, которое может вызвать летальный исход. При любой сильной боли следует показаться врачу ради собственного спокойствия.Определение причины рефлекторных болей очень важно для выявления многих опасных болезней. Конечно, сама по себе боль — еще не повод для паники, но знать, что происходит в вашем теле, значит вовремя позаботиться о своем здоровье и вовремя предупредить болезни.